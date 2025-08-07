研究證實工時少反而工作效率高　每周上班4天讓老闆員工都開心

▲研究發現若每周上班4天，員工不僅精神振奮，工作效率也會提高。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

若不減薪，又可以每周只工作4天，相信是許多上班族夢想，而根據食品專家韋恩在臉書分享的研究發現，若企業主真的如此佛心，員工不僅幸福感提升、職業倦怠下降，連睡眠品質都可獲改善，而且工作效率還可望提高。

韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」寫道，這項由美國波士頓學院團隊發表的研究，針對6個國家共2896名員工進行追蹤調查，發現工作日減少可對心理、身體健康帶來顯著的正向影響。

研究團隊於4天工作制正式實施前2周與6個月後，分別詢問參與員工「您對自己心理健康狀態的感受如何」等問題，而6個月後的數據顯示，參與每周工作4天的員工，有67%表示倦怠感減輕，41%感受心理健康狀況改善，38%指出睡眠問題減少，對工作滿意度也相對提升。

相較下，約300名仍維持傳統5天工作制的員工，在相同指標中均未出現明顯變化。

韋恩寫道，儘管此研究並未實際量化生產力數據，但根據員工自我評估的結果顯示，有52%表示工時雖減少，生產效率反而提高，尤其每週工時至少減少8小時的員工，身心狀況改善幅度最大。

而即便有部分員工的工時削減幅度較小，但與維持傳統制度的12家企業員工相比，參與4天工作制的員工在各項健康與心理指標上均表現更佳，顯示縮短工時在不影響薪資的前提下，對勞工福祉有實質助益。