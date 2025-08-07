高帥男大生想割包皮　醫一看「包莖」：會卡垢影響性生活

▲男大生說，洗完下面還是有味道。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師分享，一名高帥男大生想預約割包皮手術，經檢查確實是「包莖」，「包皮太緊、龜頭出不來，這樣會卡垢、反覆發炎，絕對影響性生活。」醫師提醒，很多人以為包皮不影響，但其實只要有包皮無法褪下、包皮感染或發炎等情況，就該考慮處理。

泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修醫師近日在「泌密會客室」臉書提到，最近正逢暑假，有一位剛上大學的大男孩高高帥帥，害羞靦腆走進診間，看到這種年紀的大男孩來求診，心裡立刻浮出一個答案，「嗯～暑假到了，肯定又是想趁暑假解決包皮問題的求診者吧？」

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醫師說，果不其然，小帥哥坐下來第一句話就說，「醫師您好…我...我想割包皮」；講這句話的時候，他的聲音小得像蚊子叫，眼神有些飄移，臉頰微微泛紅。醫師分享當下雙方對話：

醫師表示：沒問題，我等等先檢查你到底需不需要割！如果你真的包皮過長或整個包住的話，為了健康、方便清潔，還有往後的性福人生，找我們割絕對ok！但還是希望你有需要再割，不然真的沒必要多挨一刀啦。你是不是覺得洗不乾淨、會臭？而且常常會有緊繃感，甚至勃起會痛？

男大生點點頭：對…洗完了卻還是有味道，但其實我已經習慣了，只是覺得很難以啟齒，我是聽朋友推薦才來找你們，他說他自己體感是割完差超多。

醫師一檢查，確實是包莖，「包皮太緊、龜頭出不來，這樣會卡垢、反覆發炎，絕對影響性生活！」檢查完畢後，告訴對方手術流程、恢復期、後續衛教等注意事項。

小帥哥聽完終於露出鬆一口氣的笑容，「其實我考慮要割已經超久了，真的是一股衝動加上被推薦才來，還好我有來！聽完醫師的解說我們放心多了，謝謝醫師！」

醫師提醒，很多人以為包皮不影響，其實只要有以下任何一項情況，就該考慮處理：

1、崁頓性包莖。



2、不易清潔、容易有異味。



3、包皮無法褪下、勃起會覺得緊繃甚至疼痛。



4、包皮感染或發炎。



5、已影響日常生活甚至自信心。

醫師指出，如果你是家長，孩子說想割包皮，很可能不是亂講，而是有可能真的不舒服或有衛生困擾！請做好親子溝通，帶著孩子一起找專業的泌尿科醫師諮詢。