沈玉琳罹癌難追病因　醫揭骨髓性、淋巴性白血病2大差異

▲沈玉琳證實罹患血癌，未來將持續治療。（圖／記者李毓康攝）

記者邱俊吉／台北報導

藝人沈玉琳證實罹患白血病 (血癌），而以往有不少名人亦苦於此症，例如過世歌手高凌風、前職棒球星潘忠韋等，不過潘忠韋歷經2次異體造血幹細胞移植後，已成功戰勝病魔；醫師說，對於復發機會較大的急性白血病患者，若有適合的骨髓捐贈者，應考慮接受高劑量化療和造血幹細胞移植，可望提高根治的機會。

在國健署最新的2022年癌症登記報告中，白血病排名台灣男性十大癌症第9，當年新增1616例，對於民眾健康深具威脅性。

針對白血病成因，國泰醫院血液腫瘤科主治醫師林哲斌說，其病因通常不明，目前已知可能與放射線暴露、接觸特定化學製劑、先前接受過化療等有關，但大部分的病人都沒有這些危險因子，屬於原發性白血病。

對於白血病種類，林哲斌則說，可分為急性與慢性，其中急性白血病危險性較高，可細分為骨髓性、淋巴性2型，前者約佔所有白血病5成，後者約佔2成多。

目前有消息指出，沈玉琳罹患的是急性骨髓性白血病，而抗癌成功的潘忠韋，罹患的則是急性淋巴性白血病。

對於急性骨髓性、淋巴性白血病的差異，林哲斌說，症狀相當類似，病人因紅血球、白血球與血小板的功能受阻，常會出現倦怠、臉色蒼白、體力下降等徵象，伴隨反覆發燒、感染不癒、牙齦或鼻腔出血、皮膚瘀青等症狀，部分患者還會出現骨頭痠痛、淋巴結腫大或肝脾腫大。

治療方面，林哲斌表示，急性白血病需即刻展開誘導性化療，目標控制病情並恢復骨髓功能，若初步治療有效，後續將進行鞏固性化療，力求根除殘存癌細胞、降低復發機率；若屬急性骨髓性白血病部分亞型，可根據基因變異調整治療策略；如為急性淋巴性白血病，常合併中樞神經侵犯，需搭配脊髓腔內化療以防癌細胞潛伏腦中。

此外，對於高風險族群如基因異常明顯者，可評估是否適合接受造血幹細胞移植以期根治，另近年有部分療效顯著的新型療法已逐步應用於患者。

林哲斌指出，急性白血病來勢洶洶，但醫療進展已大幅提升治癒可能，不論是骨髓性或淋巴性白血病，透過及早辨識與積極治療，仍可望為病人爭取更多康復可能性。