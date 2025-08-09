男子經常一夜情「小便後用手揉眼睛」　染淋病合併結膜炎、尿道炎

▲男性感染淋病約9成會有症狀，包含尿道疼痛、排尿困難等，示意圖非個案當事人。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

隨著國人性觀念逐漸開放，每年通報淋病、梅毒個案仍多，亞東醫院內科部感染科主任楊家瑞分享，近期就收治一名30多歲男性，因為習慣上網尋求一夜情，加上衛生習慣不佳，小便時會直接用手揉眼睛，後來他因為解尿疼痛就醫，而且眼睛也有許多分泌物，最後確診是淋病且結膜炎合併尿道炎。

根據疾病管制署統計，今年1月至7月份通報淋病感染達到3,627例，和去年同期相比下降18%。台灣感染症醫學會監事、性傳染病指引小組召集人林錫勳指出，雖然淋病出現反轉趨勢，但仍處於高點，尤其年輕族群個案數持續增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北榮重症醫學部主治醫師陳伯亮表示，梅毒與淋病皆主要是經由不安全性行為傳播的性傳染病，淋病在男性和女性的表現上有很大的不同，男性約90%都會有症狀，包含尿道疼痛、灼熱感、頻尿、排尿困難、尿道出現黃濁及膿狀分泌物，如果沒有完整治療，恐怕會導致泌尿道上游感染，造成前列腺炎、副睪炎，甚至少見還會引發不孕症。

▲疾管署公布梅毒淋病診斷治療預防指引，亞東醫院內科部感染科主任楊家瑞分享個案。（圖／記者洪巧藍攝）

在女性方面大多則沒有症狀，陳伯亮指出，僅約有20%女性淋病有症狀，包含陰道膿狀分泌物、小便疼痛、頻尿、背痛、下腹部及骨盆腔疼痛，因為女性比較容易出現泌尿道感染，所以真的染上淋病時容易被忽略。如果沒有完全治療相關併發症恐怕會出現輸卵管炎、子宮內膜炎、骨盆發炎、子宮外孕、不孕症等。

陳伯亮也提到，除了泌尿生殖系統感染，淋病也可能造成直腸感染、咽喉感染、或者淋菌性結膜炎等，提醒民眾如果有不安全的性行為，還是建議就是要到門診來做篩檢，然後得到適當的治療。

楊家瑞指出，淋病更擔心是超級細菌的問題，有些個案感染後沒有就醫，自行購買藥物服用，有可能使用非標準治療藥物，甚至吃完就以為治療結束，其實本身還具有傳染力，對疫情整體控制沒有幫助。

▲北榮重症醫學部主治醫師陳伯亮。（圖／記者洪巧藍攝）

為了強化防疫，疾管署委託感染症醫學會邀集感染科、泌尿科、婦產科、家庭醫學科及皮膚科等醫學會及相關領域專家，依據最新國際性傳染病治療指引及本土流行病學與臨床實務經驗，共同編製《台灣成人梅毒及淋病臨床診斷、治療暨預防指引》，涵蓋疾病簡介、檢驗與診斷、治療建議等多面向，盼提升處置準確性與一致性，以利防治性病疫情。

▲▼ 淋病常見症狀（上）以及梅毒常見症狀（下）。（圖／疾管署提供）