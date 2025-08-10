年輕梅毒續升「今年通報已破千」　疾管署免費快篩1個月256人受檢

▲疾管署公布梅毒淋病診斷治療預防指引，北榮重症醫學部主治醫師陳伯亮。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內年輕族群染梅毒人數激增，根據疾管署統計，13~24歲通報梅毒病例在過去四年連續上升，且該年齡層在今年1~7月通報個案已破千例，比去年同期上升14%。疾管署7月起提供24歲以下年輕族群免費梅毒快篩，已經有256人次接受檢驗，且篩出10名陽性個案。

依據疾管署統計，今(2025)年1至7月全國性傳染病感染情形，感染愛滋病毒者513例、淋病3,627例，較去(2024)年同期(581例和4,438例)呈現下降趨勢(分別下降12%與18%)；但梅毒感染卻呈上升趨勢，今年1至7月梅毒感染通報數新增5,826例，較去年同期(5,456例)上升7%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，13至24歲年輕族群更為近年唯一持續上升的年齡層！疾管署統計2024年13-24歲梅毒通報數為1,772例，較2023年(1,490例)上升19%，連續4年上升；今年1-7月該年齡層梅毒通報數為1,126例，較去年同期(989例)增加14%，值得關注。

北榮重症醫學部醫師陳伯亮表示，梅毒與淋病皆主要係經由不安全性行為傳播之性傳染病。梅毒感染初期常見無痛性潰瘍與硬性下疳，具高傳染性；一期梅毒約4~10週後會進展到第二期梅毒，病原體從淋巴進入血液擴散全身，可能出現皮疹、發燒、倦怠等全身症狀，也可能出現禿髮，若未治療恐進入三期梅毒，發展為心血管或神經性梅毒等嚴重併發症。

▲梅毒各期症狀。（圖／疾管署提供）

為提升國人性傳染病防治知能，疾管署今年7月1日起啟動「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國13家一站式匿名篩檢醫院。提供民眾一對一、個人化匿名諮詢服務。民眾可透過電話、E-mail或LINE@等多元管道進行諮詢，對話內容均嚴格保密，確保個人隱私。

此外，除既有免費愛滋匿名篩檢服務外，該13家醫院亦針對24歲(含)以下年輕族群及學生提供「免費梅毒快速篩檢服務」，30分鐘內可獲得結果；若初步篩檢結果為陽性，亦補助當次就醫免部分負擔及掛號費，以利及早診斷與治療。

疾管署副署長曾淑慧表示，此匿名諮詢服務推動至今1個月，已提供382人次的諮詢，其中以詢問性傳染病知識、症狀及治療諮詢、免費梅毒篩檢問題為最多；另使用梅毒快篩服務256人次，其中共篩出10人呈陽性，陽性率4%。這10名陽性者有8人轉介接受治療，另有1名舊案，還有1人預計8月就醫。

疾管署提醒，民眾如有不安全性行為風險，應主動接受性傳染病篩檢，並妥善治療與告知伴侶及早就醫，避免「乒乓感染」反覆傳播，更多資訊可以到疾管署性傳染病匿名諮詢與篩檢專區 （https://gov.tw/22y）。

▲疾管署推動「性病匿名諮詢」。（圖／疾管署提供）