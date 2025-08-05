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幼兒染屈公病竟臉部發黑　醫示警：重症甚至要換肝保命

▲▼ 屈公病 。（翻攝吳昌騰醫師臉書）

▲吳昌騰醫師在臉書分享國外一起屈公病兒童個案，從圖可見臉部發黑，藉此提醒民眾加強防蚊。（圖／翻攝吳昌騰臉書）

記者邱俊吉／綜合報導

幼兒若感染屈公病，竟然整張臉都會發黑。中國屈公病疫情引起全球關注，對此兒科醫師吳昌騰在臉書分享一起少見的新生兒病例，個案臉部膚色黯沉，且鼻子與嘴唇顏色特別深，也提醒曾有重症個案因嚴重肝衰竭須換肝保命，民眾要謹記蚊子叮咬人不分年齡，盛夏更要特別注意防蚊。

吳昌騰在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」寫道，該病例刊登於2021年《Clinical Case Reports》，描述一名出生僅12天的新生兒，出現發燒、不吃奶、持續哭鬧與嘴唇鼻子周圍皮膚發黑等症狀，醫師最初懷疑是細菌感染，但血液、腦脊髓液培養皆陰性，進一步檢查才發現屈公病IgM抗體陽性，而母親為陰性，顯示寶寶應為出生後遭蚊蟲叮咬而感染。

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針對屈公病，吳昌騰指出，又稱基孔肯亞熱，主要經由埃及斑蚊、白線斑蚊傳播，症狀包括高燒、皮疹與關節痛，廣泛流行於亞洲及非洲，而嬰幼兒感染比例雖不高，但臨床表現較劇烈，已有研究指出新生兒可能出現抽搐、皮疹、活動力低下，甚至腦部感染或器官衰竭。

根據印度2024年一項針對36名18歲以下屈公病重症案例的研究，所有患者皆發燒，78%出現紅疹，超過半數有癲癇發作，並出現嗜睡、呼吸窘迫、低血壓、急性肝衰竭、罕見的血球吞噬性淋巴組織增生症等嚴重併發症，甚至有1例因肝衰竭需進行肝臟移植。

吳昌騰提醒，屈公病雖無特效藥，多數可自行痊癒，但兒童抵抗力弱，若症狀表現不典型，延誤治療恐有後遺症風險，若家庭所在社區成為流行熱點，更應提高防範意識。

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關鍵字： 屈公病 新生兒 蚊子叮咬 病例 警報

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