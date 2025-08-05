他說「想割包皮」原因　醫聽完愣住沉默

▲男子想割包皮的原因讓醫師當場愣住。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師分享，一名中年男性想預約包皮手術，原因是太太癌症過世，「想透過這樣的手術，體會她當時的疼痛、無助和孤單。」醫師聽完當場愣住，久久說不出話，「這是我第一次遇見有求診者，是為了『體會愛人所經歷過的痛楚』才決定動手術。」

「割下包皮後，感受到的不只是疼痛，更是一份逝去的愛」，泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修醫師近日在「泌密會客室」臉書提到，那天在診間裡，來了一位看似沉穩、眼神卻帶著哀愁的中年男性，他特別從新竹遠道而來，說是想預約包皮手術。

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醫師表示，看男性的反應，感覺不像有急性GG問題的人，於是輕聲詢問「您是為了什麼原因想手術呢？」

醫師提到，男子沉默了一下，語氣很輕卻句句扎心，「我太太在去年因為癌症過世了…在末期那段時間，她一個人躺在手術台上做了好多次治療。我只能在門外等，每次看到她被推進去，我卻什麼都做不了。」

男子繼續說，「她走後，我一直放不下，總覺得自己沒能好好陪她經歷她的痛。所以我想做一次手術，哪怕只是像割包皮這樣的小手術，我想透過這樣的手術，體會她當時的疼痛、無助和孤單…」

醫師表示，「我聽完當場愣住，久久說不出話。這是我第一次遇見有求診者，是為了『體會愛人所經歷過的痛楚』才決定動手術，不是因為衛生，不是因為更好的功能，而是為了感同身受。」

醫師指出，經過諮詢和檢查環節，確定男子包皮過長，可以選擇割或不割之後，替對方衛教手術的一切須知項目，並預約好手術日期；到手術當天，他靜靜換上手術衣，進入診療室沒有緊張，只有一種沉穩的告別儀式感。

醫師說，「那一刻，我感受到這不只是一場醫療行為，這是一位丈夫，對妻子最深的思念與補償。或許我們都覺得，割包皮只是個不用住院的小手術，但對某些人來說，它卻承載了一段情感、一次療癒，或一場永遠難忘的紀念。」