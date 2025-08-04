吃素醫親曝「補過頭」風險　6種營養素過量恐手麻、便秘

▲習慣吃素常需補充其他營養素，但要注意勿補過頭。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

不少素食者為補足營養會吃多種保健品，但本身也茹素的西園醫院婦產科主治醫師邱筱宸在臉書為文提醒，常吃的6種營養素包括維生素B12、B6、葉酸、鐵、鋅與脂溶性維生素等，一旦補過頭，反可能導致手麻、便秘、貧血，甚至與癌症風險相關，補充方式應更加謹慎。

邱筱宸在臉書粉專「邱筱宸 醫師」寫道，素食飲食確實較不易取得某些營養素，例如維生素B12，故許多人選擇搭配維他命、植物鈣片、鐵劑或功能營養粉等，但若未經專業建議便自行攝取，容易產生重複補充、劑量過高等問題。

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以下是素食族常補充卻也容易補過量的6種營養素，民眾要多注意：

●維生素B12：純素者建議補充以避免缺乏，不過有觀察性研究指出，血中濃度異常偏高可能與某些癌症風險有關，這不代表B12會直接致癌，而是血中B12過高恐為未察覺的癌症警訊，但攝取仍應避免過量。

●葉酸：備孕女性需補充，但一般人若攝取多種營養品，恐掩蓋維生素B12缺乏，延誤神經問題處理。

●維生素B6：長期補過量恐引發手腳麻木、神經不適。

●鐵：是素食常見補充營養素，但過量易引發便秘、腹脹與噁心，還可能增加體內氧化壓力，損害肝臟與心臟。

●鋅：適量有益免疫，但若攝取過高，會抑制銅的吸收，導致缺銅。

●脂溶性維生素（A、D、E、K）：與水溶性不同，這類維生素易堆積體內，過量恐造成多種器官負擔。

邱筱宸寫道，補充營養應掌握5原則，一是選擇合格檢驗的產品，避免購買來路不明或標示不清者；二是先確認成分是否重複，以免堆疊劑量；三是注意劑量單位，尤其國外產品易混淆；四是勿自行加量，按建議劑量服用即可；五是若有疑慮，應與醫師討論是否需抽血檢測，依個人情況調整補充方式。

邱筱宸提醒，素食是一種健康選擇，適當補充缺乏的營養素也很重要，但千萬別讓「怕缺乏」變成「補過頭」，剛剛好最理想。