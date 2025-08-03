暴雨成災釀交通中斷！衛福部首度啟動「無人機送藥」

▲衛福部首度啟動「無人機送藥」。（圖／衛福部提供）

記者趙于婷／台北報導

近日台灣連日豪雨，造成多處山區道路中斷、交通阻絕，部分地區甚至成為孤島，當地衛生所人員不得不冒險涉水送藥，只為確保偏鄉居民慢性病藥物不中斷，降低健康風險。對此，衛福部首度啟動「無人機送藥」，即便在訊號暫時中斷時，也能依靠自主導航系統完成任務。

衛福部表示，早在以往重大公共衛生任務中，疾管署便曾評估運用無人機協助疫苗或抗蛇毒血清運送，而資訊處也在2024年參與總統府黑客松競賽並獲獎後，與經濟部、交通部民用航空局合作，在花蓮縣秀林鄉與豐濱鄉展開無人機定點送藥沙盒實驗，目前已多次成功試飛，驗證技術可行性。

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李建璋指出，目前的無人機已具備「超視距飛行」（BVLOS, Beyond Visual Line of Sight）能力，可透過 4G / 5G 行動網路進行導航與控制。即便在訊號暫時中斷時，也能依靠自主導航系統完成任務，有效克服災區複雜地形，展現高度韌性與任務穩定性。

此外，食藥署署長姜至剛也強調，在重大災害或緊急狀況下，無人機執行送藥任務可不受《藥事法》中藥師需親自交付藥品之限制，法規層面已充分鬆綁，全面支持科技參與緊急醫療救援行動。

衛福部指出，目前已向受災縣市政府衛生局提供無人機送藥機制的資訊，凡有偏鄉地區因交通中斷需啟動緊急送藥者，均可主動向衛福部申請，截至目前為止，尚未接獲地方政府提出具體申請案。