冷氣會吹出病！醫示警：5類人小心「空調病」

▲醫師提醒，長時間待在冷氣房，小心出現空調病。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

夏季高溫炎熱，不少人都喜歡躲在冷氣房，但醫師提醒，長時間待在冷氣房可能會出現「空調病」，常見於「辦公室族群、老年人、兒童、女性和慢性病患」，建議若要長時間待在冷氣房，要隨身攜帶薄外套、披肩、帽子或圍巾。

中醫師李翊中指出，「空調病」又稱「冷氣病」、「空調綜合症」，泛指因長期處在空調環境中、溫濕度失衡、空氣不流通或冷氣設定不當而引發的「非感染性不適症狀集合」，並非正式醫學疾病分類。

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李翊中說，長時間處於低溫環境，特別是冷氣直接吹襲頭頸、背部或關節部位，會導致「末梢血管收縮」，出現微循環障礙，如手腳冰冷、水腫、下肢乏力，還會出現「肌肉緊繃、關節僵硬」，常見症狀如肩頸痠痛、腰背不適、關節疼痛以及「腸胃蠕動減緩」。

另外，冷氣運轉時常伴隨濕度下降，導致呼吸道與眼鼻口黏膜水分流失，加劇乾燥與過敏現象，且在密閉空間長時間開啟冷氣，若缺乏定期通風與空氣清淨措施，容易產生病原聚集與免疫壓力，可能會出現反覆感冒、呼吸道過敏反應（鼻炎、氣喘）、皮膚過敏（濕疹、蕁麻疹）等。

李翊中建議，平常要隨身攜帶薄外套、披肩、帽子或圍巾，特別是在長時間停留於冷氣房時，另也要避免冷氣直接吹向頭部、頸部、肩膀、背部與腹部等重要部位，防止外寒入侵經絡，造成痠痛、頭暈或腹瀉等症狀。