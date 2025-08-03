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5歲童不會數數「竟是發展警訊」　醫示警3歲前是早療黃金期

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▲醫師提醒，錯過早療黃金期，孩子學習恐落後。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者趙于婷／台北報導

一名母親帶5歲兒子準備打疫苗而首次接受發展篩檢，孩童在「語言認知」項目中無法分辨圖卡中幾顆小球，也無法認得數字，媽媽原以為「只是學數學比較慢」，沒想到可能是學習障礙，隨後透過轉介，及早介入療育。醫師提醒，3歲以前是所謂的早療黃金期，越早發現問題就可越早介入。

小兒專科醫師徐碩澤指出，許多家長面對孩子成長的細節難以掌握，從語言表達慢、社交退縮到精細動作不靈活，往往不易察覺，該名5歲孩童活潑、語言表達能力佳，因準備打疫苗而首次接受篩檢，看似一切正常，卻在「語言認知」項目中無法分辨圖卡中幾顆小球、也無法認得數字1到9，在建議下轉介醫學中心，才驚覺孩子可能面臨學習障礙風險。

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「0到6歲是神經發展最關鍵的時期，尤其3歲以前是所謂的早療黃金期，錯過就難以追回。」徐碩澤說，臨床觀察發現，多數家長容易將發展落後誤認為「只是慢一點」，忽略了潛在風險。

發展篩檢不只是測試數字與語言，而是一套專業評估工具，能協助家長用科學依據認識孩子，而非憑經驗猜測。徐碩澤提醒，根據國健署政策，每位7歲以下兒童享有6次免費兒童發展篩檢，評估涵蓋粗大動作、精細動作、語言認知與社會互動四大面向，越早發現問題、介入療育，未來孩子在學習與社交上越能減少落差。

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關鍵字： 早篩 早療 早療黃金奇 兒童發展

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