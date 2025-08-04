骨密度高≠骨質好　醫：粗腰「瘦胖子」骨折風險高

▲肥胖未必會提高骨折風險，但若屬腰圍偏粗的「中樞肥胖」，因骨質退化而發生骨質的機率確實較高。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

許多人以為骨密度高便不怕脊椎骨折，或體重別太重即可保護骨頭，但事實並非如此。國內最新研究發現，不是所有肥胖都危險，但「中樞肥胖」的確與較高的骨折風險有關，且即使骨密度不錯，若骨質差，骨折機率仍偏高。

這項研究由振興醫院影像醫學部腹部影像科主任林彥懷與團隊進行，共收集1011名停經女性資料，透過比對骨密度、體脂、脂肪分布等數據，釐清各因素與脊椎骨折風險的關聯；結果顯示，BMI、腰圍、體脂率、腹臀脂肪比等肥胖指標，皆與骨密度呈正相關，代表這些指標數字愈高，骨密度也愈高，但與評估骨頭品質的指標（骨小樑分數，Trabecular Bone Score，TBS）卻呈負相關，代表脂肪愈多，骨質愈差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林彥懷表示，光看BMI、體脂率這2個數字，雖可掌握誰屬於「整體肥胖」，卻看不出與脊椎骨折有多大關係，但若經由量測腰圍、腰臀比找出中樞肥胖者，即可發現其骨折風險明顯升高，這也代表即使體重正常，脂肪卻大量堆積在腹部、內臟，相對仍較易骨折。

對此發現，林彥懷說明，BMI依據身高、體重計算，無法分辨脂肪量與分布位置，所以BMI正常、腰圍或臀腰比異常的「瘦胖子」，脊椎骨折風險不容忽視，因為內臟脂肪會分泌發炎因子，改變調控骨質的荷爾蒙、增加氧化壓力與慢性發炎反應，進而對骨質產生不良影響，且脂肪還可能滲入骨髓，改變骨骼內部的結構，使骨頭變得脆弱。相關研究成果已發表於國際知名期刊《BMC Geriatrics》。

許多人認為「骨密度高就不會骨折」，林彥懷說，這是錯誤想法，若以「房子」比喻，「骨密度像是牆壁的厚度，骨質有如鋼筋配置」，若鋼筋結構鬆散，即使牆很厚，仍可能一遇地震就倒，故民眾不宜因量測骨密度高就覺得很安心，進而輕忽骨質的重要性。

林彥懷也提醒，停經女性因雌激素下降，骨質流失加快，會特別容易受到中樞肥胖影響，建議應從中年起開始管理體脂分布，例如定期測量腰圍、腰臀比等，同時建立負重運動的習慣，並多補充鈣質與維生素D，另須加強預防肌少症及跌倒風險。

此外，林彥懷呼籲，健康不只是沒有疾病，而是有能力預防未來問題，尤其是脊椎骨折，往往會造成再次骨折的發生，導致長期疼痛、生活品質下降， 建議民眾對於保健意識要盡量超前佈署，不要等到「有症狀」才開始用心。