護眼六招！　嘉榮醫師分享如何延緩視力老化速度

▲▼ 嘉榮關懷長者視力健康 。（圖／臺中榮總嘉義分院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台中榮總嘉義分院持續深耕社區健康推廣，於經國新城長照C據點舉辦「護眼6招，吃對5蔬果」健康講座，由家庭醫學部陳怡成主任主講，更以深入淺出的方式說明，視力退化不單只是老化的自然現象，並與用眼習慣、營養攝取與慢性病控制息息相關。對高齡者來說，若能及早介入預防保健，可以大幅延緩視力老化速度，避免白內障、黃斑部病變等眼部疾病，維持清晰視野，提升老年生活品質與行動安全。

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陳主任特別分享「護眼6招」，協助民眾從日常生活中做起守護視力：第一招「每日戶外活動」，建議每天至少有2至3小時自然光照時間，有助於促進眼部多巴胺分泌與眼球健康；第二招「避免長時間接觸螢幕」，尤其提醒2歲以下幼童應完全避免電子產品，2歲以上也不宜超過1小時；第三招「近距離用眼要休息」，每30分鐘使用3C產品或閱讀後，應休息10分鐘放鬆眼肌；第四招「維持良好距離與姿勢」，閱讀時應保持35至40公分距離，避免燈光不足或歪頭斜眼；第五招「天天五蔬果」，補充維生素A、C、E、葉黃素與鋅等營養素；第六招「定期檢查視力」，建議每年定期檢查1至2次，及早發現、處理眼部問題。

在營養攝取方面，陳怡成主任特別介紹「五大護眼營養素」與日常可得的食材。維生素A可保護角膜與夜視能力，建議多攝取胡蘿蔔、菠菜與南瓜等蔬菜；葉黃素有助維持黃斑部健康，可從玉米、紅椒、花椰菜中獲得；維生素C與E、鋅具抗氧化功能，能延緩視神經老化，常見於奇異果、柑橘類與堅果中；鈣質則能穩定神經傳導，可從豆製品與乳品中攝取；維生素B群則可從全穀類、蛋黃與深綠色蔬菜中得到，有助預防視神經退化。陳主任強調，善用蔬菜水果、天然食物中的營養素，搭配正確習慣，就能為眼睛健康打下基礎。

嘉榮家醫部陳怡成主任提醒，許多眼疾與三高（高血壓、高血糖、高血脂）等慢性病有關，如果血糖長期偏高、血壓不穩，都可能加速視網膜病變或黃斑部退化。因此，除了定期眼科檢查與營養補充外，妥善控制慢性病、維持規律運動與健康作息，也是延緩視力退化、保有生活自主的重要關鍵。