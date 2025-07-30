連5公斤都提不起來？小肌力「恐提高罹病風險」家有50歲以上長輩更要注意

▲肌力不只是外觀或功能性的表現，更可能是健康風險的預警指標。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

近年來，台灣全民健身風氣日漸盛行，無論是年輕族群追求體態，還是高齡者為健康加分，越來越多人投入重訓行列，健身房內也不乏銀髮族練腿舉、做深蹲的身影，展現「越老越要動」的觀念正快速普及！不過，美國「Women’s Health」近日一則報導指出，肌力不只是外觀或功能性的表現，更可能是健康風險的預警指標。根據一項涵蓋逾5萬名年長者的大型研究發現，連5公斤的物品都舉不起來的人，未來出現慢性疾病的機率恐怕大增。

這項研究發表於《Scientific Reports》期刊，分析來自15個國家的51,000多名50歲以上民眾資料。研究人員一開始觀察受試者是否能舉起11磅（約5公斤）重物，模擬生活中提購物袋、平底鍋等日常動作。結果顯示，將近20%的受試者難以完成這項簡單任務。而在接下來四年的追蹤中，這群人被發現較容易出現生活品質下降、憂鬱、握力變差（被視為潛在健康警訊）與關節炎等問題，甚至罹患糖尿病、高血壓、心臟病、中風、阿茲海默症及髖部骨折的風險也明顯上升。

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研究團隊指出，無法舉起5公斤的狀況，可能是心血管、神經系統與肌肉骨骼問題的前兆，也與整體生活品質惡化有顯著關聯。

那麼，為什麼是5公斤？根據報導中說明，這個重量並非隨意設定，而是仿照人們日常生活中經常提起的物品設計，例如一袋米、一隻貓或一只鑄鐵平底鍋。聖塔莫尼卡 Providence Saint John’s Health Center 神經科醫師 Clifford Segil 表示：「無法用雙手各舉起5公斤物品的人，將會在如梳洗、進食等基本日常活動中面臨困難，也會影響其獨立生活能力。」

他進一步指出：「一般人應該要能夠用雙手各舉起5公斤物品。若無法做到，可能代表身體功能已經開始退化。」

SoHo Strength Lab 的營養師兼體能訓練專家 Albert Matheny 則指出：「對於健康的人來說，5公斤並不是重的重量。如果連這樣的重量都無法舉起，代表肌肉量可能不足，是健康上的警訊。」

肌力，不只是舉菜籃或扛包裹的能力，更反映了整體身體的狀況。Segil 醫師表示，肌力差的人往往會被視為身體衰弱，缺乏抵禦疾病的能力。他指出：「規律運動與維持肌力，有助於預防骨質疏鬆、保持關節靈活，也能維持肌肉量。隨著年齡增長，若體重與肌肉量同步下降，身體便缺乏生病時所需的儲備能量，導致即使是小病也可能引發嚴重健康惡化。」

那該如何維持基本的肌力？根據《美國身體活動指南》，每週應進行至少150分鐘的中等強度有氧運動，以及每週至少兩次的肌力訓練。Matheny 建議，每週兩次重量訓練是維持肌肉健康的最低門檻。「當然你可以每天訓練不同的肌群或調整強度，但每週兩次應是基本要求。」

這項研究提醒大眾，與其高估日常活動的消耗，不如實際檢視自己是否具備基本的肌力儲備。從提得起一袋米開始，或許就是延緩老化、預防疾病的第一步。