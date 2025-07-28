寄生蟲侵腦！外籍男患罕見「鼠肺蟲」　神智混亂、四肢被綁送醫

▲一名外籍男子出現躁動混亂現象，檢查後發現竟是「鼠肺蟲病」作祟。（示意圖，非本文當事者／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

一名35歲外籍男子近日因出現噁心、嘔吐、意識混亂與語言能力喪失等症狀，被緊急送往衛福部桃園醫院急診。患者情緒極度躁動，甚至需進行四肢約束照護。經感染科醫療團隊多次檢查，最終確診為罕見但可致命的廣東住血線蟲感染症，俗稱「鼠肺蟲病」，所幸在積極治療與跨單位協助下，男子病況改善，順利出院返國。

桃園醫院感染科醫師李淑媛指出，患者入院時呈現神智混亂、無法溝通、情緒躁動，醫師原懷疑腦部感染或中風所致，經過多次腰椎穿刺檢查，發現腦脊髓液中嗜酸性白血球明顯升高。進一步採用PCR檢測，才確認感染了廣東住血線蟲（Angiostrongylus cantonensis），這是一種寄生在老鼠肺動脈的線蟲，經老鼠排泄物傳播至中間宿主蝸牛、蛞蝓等，最終可能透過生食或污染水源傳染給人類。

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李淑媛說明，鼠肺蟲的潛伏期約1至3週。感染初期可能無症狀，但若蟲體數量過多，將穿越腸壁進入中樞神經系統，導致腦膜炎或腦炎等重症。典型症狀包括：

˙噁心、嘔吐



˙頭痛、頸部僵硬



˙意識混亂、情緒躁動



˙肢體無力、抽搐或癲癇



˙嚴重甚至可能昏迷或死亡

▲廣東住血線蟲通常寄生在老鼠體內，但也會出現在蝸牛和蛞蝓等生物中。（圖／取自免費圖庫pixabay）

此次患者就是因為感染量大，導致寄生蟲鑽入腦部作祟，所幸經重複腰椎穿刺減壓、使用類固醇與對症支持性治療後，病情逐步穩定。最終在社工與移民署協助下，男子已順利返國。

事實上，這種致命寄生蟲過去也曾奪走多條人命。1985年，「金蘭醬油第二代家族」為了健康生食自家飼養的非洲大蝸牛，結果一家五口不幸感染鼠肺蟲，最終全數身亡，成為國內最具代表性的重大感染事件。

廣東住血線蟲無法透過人傳人，感染多源自食物或環境衛生問題。李淑媛醫師與護理師陳俞瑄提醒，預防感染應注意以下5大原則：

1.避免生食：不吃生的蝸牛、蛞蝓、田螺、蝦蟹等水生動物。

2.食物徹底加熱：動物性食材應充分煮熟，避免蟲體殘存。

3.洗淨蔬果：生菜、水果等應使用流動清水反覆沖洗。

4.慎選來源：避免食用來路不明或野外捕捉的蝸牛、螺類。

5.保持環境衛生：防止鼠類、蝸牛等寄主滋生，特別是夏季高峰期。

專家呼籲，夏天是寄生蟲活躍期，民眾在飲食與料理處理上務必提高警覺，守護自己與家人的健康安全。