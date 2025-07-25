B、C肝免費篩檢8/1放寬　年齡提前到39歲「200萬人受惠」

▲國健署署長吳昭軍，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

肝癌長年高居台灣癌症死因第二位，其中高達8成與B型、C型肝炎有關，國民健康署今（25）日宣布，8月1日起擴大公費B、C型肝炎篩檢對象，下修年齡為民國75年以前出生至79歲的民眾終生可免費做一次檢查，預估增約200萬人可以受惠。

每年7月28日是「世界肝炎日」，世界衛生組織（WHO）2025年世界肝炎日主題訂為「Hepatitis: Let’s Break It Down」（肝炎，我們來解決！），呼籲各國加快行動，消除會阻礙肝炎防治與肝癌預防的各種限制，包括經濟負擔、社會偏見與醫療資源不均等問題。

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為推動肝炎早期發現與治療，國健署自100年起提供45至79歲民眾終身一次免費B、C型肝炎篩檢，透過資料整合、醫療合作與宣導多管齊下， B型肝炎陽性率從100年的15.6%，於114年已降至9.5%，C型肝炎則從3.6%降至1.5%。

國健署長吳昭軍表示，今年8月1日起宣導及推動擴大B、C型肝炎篩檢年齡政策，提供民國75年以前出生至79歲民眾終身一次免費B、C型肝炎篩檢。也就是說，免費篩檢提前至年滿39歲就可以接受檢查，向WHO 2030年「消除病毒性肝炎」目標邁進。吳昭軍強調，民眾只要接受篩檢、配合治療，就有機會完全治癒，避免未來發展為肝硬化甚至肝癌的風險。

除了配合篩檢，平時的生活習慣也是預防肝炎的重要關鍵。國民健康署提醒，B型肝炎可透過血液與體液傳染，民眾應避免共用針具、牙刷、刮鬍刀等個人物品；未施打過B型肝炎疫苗者可向醫療機構洽詢接種。

C型肝炎則主要經由血液傳播，避免不安全穿耳、刺青、針灸行為也是重要防線。民眾應定期健康檢查、養成低油少鹽的飲食習慣、不酗酒，並落實安全性行為，共同守護肝臟健康。