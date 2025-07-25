ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

6種食物吃8周「DNA年齡倒退」　專家：抗氧化物可修復細胞

(MALIN+GOETZ),BORNTOSTANDOUT,Maison Francis Kurkdjian,香水,身體乳,護膚,清潔,異味,保養,體香,起司,啤酒,大蒜,炸物,羊肉,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

▲多攝取大蒜、綠茶、薑黃等6類天然食物，可望助身體回春。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

人人都想看來年輕，逆齡更是夢想，對此，營養專家洪泰雄在臉書分享，根據國外研究，只要吃對食物，只要8周，「DNA年齡即可倒退」，因為攝取某些富含抗氧化物、多酚、甲基化營養素如B群、甜菜鹼、膽鹼的食材，有助調整身體基因的開關，進而啟動細胞修復、年輕化路徑。

洪泰雄寫道，根據多項研究，吃錯會使人老更快，例如高糖、高油、加工食品等，關鍵在於其進入人體後會產生大量自由基，引發慢性發炎，導致細胞更容易損傷、衰老。

[廣告]請繼續往下閱讀...

反之，若可盡量選擇天然、未加工、富含營養密度的食物，不僅能減少傷害，還可助身體修復，使人慢老，甚至回春。

洪泰雄並列出6大類天然食物，是最具代表性的逆齡營養來源：

● 薑黃：含有薑黃素，具強力抗氧化、抗發炎作用，可延緩細胞受損。

大蒜：富含 allicin，有助提升免疫力，保護心血管、穩定血壓。

綠茶：含有兒茶素EGCG，能清除自由基，活化抗老基因，並穩定血糖。

莓果類：如藍莓、蔓越莓、草莓等，含大量花青素與多酚，有助保護大腦與微血管。

十字花科蔬菜：包括花椰菜、高麗菜、青花菜等，富含天然硫化物，可促進肝臟解毒及細胞修復。

全穀與根莖類：如地瓜、糙米、燕麥，富含抗性澱粉和膳食纖維，有助改善腸道菌相，延緩代謝老化。

洪泰雄建議，薑黃、大蒜、綠茶、莓果、花椰菜、地瓜等食物，是自然界賜給人類的「逆齡密碼」，民眾應好好把握，並搭配規律生活、良好睡眠與壓力管理，逆轉身體的時間將不再可望不可及。

＃李珠珢　珠珠寶貝的『韓華鷹出局舞』表情超享受XD

關鍵字： 營養 逆齡 食物 健康 新聞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台灣緊急心導管治療重要推手　黃瑞仁用拓荒者精神翻轉逆境

早產女嬰染RSV呼吸窘迫插管住加護　健保給付單株抗體助預防

B、C肝免費篩檢8/1放寬　年齡提前到39歲「200萬人受惠」

全台首例！放射全聯會獲醫策會「醫事專業團體認證」

你家主子不愛喝水？獸醫授「補水三撇步」守護毛孩夏日健康

美加醫美榮登《網路溫度計》十大連鎖眼袋醫美診所榜首！三大專業優勢打造細緻有神的眼周新視界

紅色助燃脂、綠色消小腹　台大專家揭「吃對蔬果顏色」瘦更快

六都擬設「假日急症中心」　石崇良再拋：輕症跑大醫院急診恐變貴

6種食物吃8周「DNA年齡倒退」　專家：抗氧化物可修復細胞

喉嚨癢！驚見活跳跳4cm水蛭鼻腔內蠕動　醫出奇招：噴農藥擊落牠

讀者迴響

回到最上面