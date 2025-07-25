6種食物吃8周「DNA年齡倒退」　專家：抗氧化物可修復細胞

▲多攝取大蒜、綠茶、薑黃等6類天然食物，可望助身體回春。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

人人都想看來年輕，逆齡更是夢想，對此，營養專家洪泰雄在臉書分享，根據國外研究，只要吃對食物，只要8周，「DNA年齡即可倒退」，因為攝取某些富含抗氧化物、多酚、甲基化營養素如B群、甜菜鹼、膽鹼的食材，有助調整身體基因的開關，進而啟動細胞修復、年輕化路徑。

洪泰雄寫道，根據多項研究，吃錯會使人老更快，例如高糖、高油、加工食品等，關鍵在於其進入人體後會產生大量自由基，引發慢性發炎，導致細胞更容易損傷、衰老。

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反之，若可盡量選擇天然、未加工、富含營養密度的食物，不僅能減少傷害，還可助身體修復，使人慢老，甚至回春。



洪泰雄並列出6大類天然食物，是最具代表性的逆齡營養來源：

● 薑黃：含有薑黃素，具強力抗氧化、抗發炎作用，可延緩細胞受損。

● 大蒜：富含 allicin，有助提升免疫力，保護心血管、穩定血壓。

● 綠茶：含有兒茶素EGCG，能清除自由基，活化抗老基因，並穩定血糖。

● 莓果類：如藍莓、蔓越莓、草莓等，含大量花青素與多酚，有助保護大腦與微血管。

● 十字花科蔬菜：包括花椰菜、高麗菜、青花菜等，富含天然硫化物，可促進肝臟解毒及細胞修復。

● 全穀與根莖類：如地瓜、糙米、燕麥，富含抗性澱粉和膳食纖維，有助改善腸道菌相，延緩代謝老化。

洪泰雄建議，薑黃、大蒜、綠茶、莓果、花椰菜、地瓜等食物，是自然界賜給人類的「逆齡密碼」，民眾應好好把握，並搭配規律生活、良好睡眠與壓力管理，逆轉身體的時間將不再可望不可及。