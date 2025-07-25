六都擬設「假日急症中心」　石崇良再拋：輕症跑大醫院急診恐變貴

▲健保署長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

為緩解急診壅塞健保署再出招！參考歐美日等國設置「假日急症中心（UCC）」來收治急診輕症患者。健保署長石崇良今（25）日進一步透露規劃，將優先在六都、總是出現急診壅塞的都會地區設置，且收取部分負擔會比醫學中心低，後續還要和醫師公會等討論由基層人力輪值等事宜，拚今年第四季上路；等制度順利實施後，未來也研擬讓輕症到醫學中心急診就醫的部分負擔提高。

健保署推動多項措施來緩解急診，石崇良受訪指出，包含在宅住院、8月1日起推動的門診打抗生素（OPAT），另也推動術後加速康復（ERAS）縮短住院天數，讓醫院病床運用可以有效率，來提供急診需住院病人收治。

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但另一方面，急診有約20%屬於檢傷分類4、5級的輕症病人在等待處置，一樣會造成急診人力耗用以及空間擁擠，特別在假日時更明顯。石崇良分析，主要是因為假日診所開診率大幅下降，週六剩約80%，週日更降至僅15–20%，這次試辦「假日急症中心（Urgent Care Center,UCC）」就是希望來分流收治這類病患，讓急診人力真正可以用在急重病患。

石崇良解釋，民眾在假日可能會遇到一些發燒、拉肚子、小外傷等，雖然不是重症，但仍很急需診斷、急需處理，「假日急症中心」就可以收治這些病人，不提供住院，處理完就可以回家，有問題、必要時轉到醫院，包含美國、日本、德國等國都有類似措施。

石崇良說，健保署在與急診醫學會討論後，決定最優先規劃在有急診壅塞地區實施，主要是六大都會區，假日急症中心費用規劃，部分負擔會比到醫學中心就醫低；另一方面，也會研擬醫學中心急診輕症部分負擔提高來搭配作為誘因，但輕症急診提高費用會稍晚一些才實施，不會同步上路。

在人力方面，石崇良指出，假日急症中心希望不要佔用到原本已經壅塞、人力不夠的醫院人力，目前傾向和醫師公會合作，找基層的醫師、護理師，透過大家輪值的方式出診，當然也歡迎醫院醫師加入，給付上由於是假日出勤，費用一定會比較高。至於場所則「因地制宜」，傾向找大型診所或者各縣市衛生所、健康中心等假日休診地點加以運用，但還需後續與各衛生局、醫師公會討論。

被問及假日急症中心是否10月實施，石崇良認為應該不會那麼快，希望拚今年底、第四季實施，這也是要解決明年春節年假特別長、連假多，診所開診下降時不要都塞到急診，可以有假日急症中心來幫助病人。