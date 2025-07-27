率萬芳醫院深耕「在家住院」有成　劉燦宏拋「醫療人力荒」解方

▲劉燦宏領軍萬芳醫院，在深耕「急性在宅醫療」成果斐然。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者邱俊吉／台北報導

台灣邁入超高齡社會，住院不易、照護人力吃緊成為醫療難題。對此，萬芳醫院院長劉燦宏指出，該院引領推動「急性在宅醫療」（HaH），病人可在家完成住院療程，至今已成功執行逾110例，在全台名列前茅；面對快速老化趨勢，國內應儘速研議擴大HaH適用範圍，方可打造永續的高齡照護體系。

劉燦宏表示，萬芳醫院自創院以來即以社區照護為重要任務，服務範圍涵蓋文山區、新店西側、坪林與深坑等地，許多長輩居住於山區，或獨居，或屬於「老老相顧」的家庭結構，使傳統住院照護模式面臨極大挑戰。

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為因應此難題，萬芳醫院積極導入HaH（Hospital at Home）模式，讓醫療團隊包括醫師、護理師、藥師與呼吸治療師等，親赴患者家中或長照機構，將醫療從院內延伸至社區，目前已完成超過110例個案，涵蓋3大常見病種，包括吸入性肺炎或因痰液排不出所引發的肺炎、導尿或水分攝取不足導致的泌尿道感染，與久臥產生的褥瘡與蜂窩性組織炎等，成績在全台各醫院數一數二。

▲劉燦宏認為萬芳醫院的在宅醫療可以做得更好，例如可透過居家視訊協助患者進行復健。

劉燦宏指出，HaH特別適合病情穩定但仍需醫療介入的個案，例如高齡感染、慢性病急性發作或術後康復初期，而醫院透過HaH，便可將有限資源集中於真正急重難症病患，包括中風、心肌梗塞與重大手術後病人，提升整體醫療效率。

除院內實務經驗，劉燦宏也分享國際趨勢。他表示，澳洲已將HaH制度化，醫院在設計上同時配置「實體病床」與「虛擬病床」，後者即為在宅病床，應用範圍包含安寧療護、癌症化療與血液透析等，顯示在宅醫療可涵蓋從亞急性到慢性等多階段需求。

相較下，台灣目前僅開放肺炎、泌尿道感染與褥瘡等少數病種，對此，劉燦宏認為，未來應擴充至心臟衰竭、慢性阻塞性肺病與穩定期癌症治療等，逐步建立完善的虛擬照護體系，提供民眾更多元選擇。

針對健保財務負擔沉重，劉燦宏也說，在此架構下推動HaH更具優勢，既可節省床位資源及人力成本，部分生活照護更有利於家屬協助，也減輕醫護壓力，不過目前執行上還有挑戰，例如影像檢查，現仍不易在病人家裡完成，需仰賴可攜式X光機等硬體擴充，另家庭若缺乏基本照護能力，也會影響HaH的品質和安全。

對於擴大HaH，劉燦宏指出，萬芳醫院已在規劃導入攜帶式X光機，以及更多的遠距視訊工具，也重視患者家庭支援系統的強化，將持續調整評估標準，使家庭力量可有更多挹注。

國內許多醫院都面臨醫事人力短缺的問題，不過劉燦宏認為，這也是HaH應加速推動的原因之一，只要能將輕、重症分流做好，使醫療順利外展，醫院便能專注處理複雜、高風險患者，相信此將為人力困境的重要解方。

劉燦宏表示，萬芳醫院未來將進一步深化HaH，包括升級遠距照護、利用視訊指導復健運動等，也鼓勵長者走出家門，參與社區活動；他強調，高齡醫療是整個台灣社會都要面對的挑戰，醫界一定要加快佈局，他與團隊也將一起朝此方向努力。