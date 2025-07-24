上引水產出包！「南方本鮪」檢出甲基汞超標

▲上引水產南方本鮪中油清肉違規。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今日公布「114年度市售食品中重金屬監測計畫4～6月執行結果」，其中有兩項產品不合格，分別是「竹笙」和「南方本鮪中油清肉」，其中「南方本鮪中油清肉」為上引水產的產品，檢出甲基汞超標。

食藥署114年度4～6月總計完成抽驗289件食品重金屬，其中1件「南方本鮪中油清肉」檢出重金屬甲基汞與規定不符，同批違規產品立即下架銷毀；另1件「竹笙」為業者自行自中國攜回，未向中央主管機關申請查驗並申報產品資訊，依違反食品安全衛生管理法第30條規定，所轄衛生局依同法第47條第14款規定處新台幣3萬元整罰鍰。

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食藥署北區管理中心主任鄭維智指出，「南方本鮪中油清肉」為上引水產的產品，檢出重金屬甲基汞5mg/kg（標準：2mg/kg）與規定不符，經地方政府衛生局命業者限期改正後，無產品可供複抽檢驗，後續將加強管理。

食藥署呼籲，食品業者應落實自主管理，依《食安法》第30條第1項規定，輸入經中央主管機關公告之食品、基因改造食品原料、食品添加物、食品器具、食品容器或包裝及食品用洗潔劑時，應依海關專屬貨品分類號列，向中央主管機關申請查驗並申報其產品有關資訊。

若未向食藥署申請查驗並申報相關資訊，依同法第47條第14款，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。