近年大麻濃度「提升10倍」　思覺失調症風險高於安非他命

▲醫師指出，大麻濃度在過去幾十年間大幅上升將近10倍以上。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

在生活中或臨床上，可能聽過抽大麻的人說「大麻是天然的，對身體沒有壞處」、「大麻不會成癮」。但醫師指出，大麻造成精神活性效應的主要成分是四氫大麻酚（THC），濃度在過去幾十年間大幅上升將近10倍以上。且研究發現，使用成癮物質而出現精神病到急診就醫的個案中，診斷為思覺失調的風險比率，大麻是84.9%，遠遠高於安非他命的22.3%。

台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪指出，門診曾收治一名大一學生，反覆使用大麻數個月後，開始出現聽幻覺（彷彿有宇宙來的人聲和自己對話），被害妄想（感覺路人對自己不懷好意指指點點），甚至也懷疑家人聯合起來對付自己，情緒易怒，行為躁動，態度多疑，不斷與人衝突，在家人積極勸說下，勉強同意去看醫生，診斷為大麻引發之精神病。

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黃名琪指出，在1970年代，大麻產品中THC的平均含量約為2%至3%，而現今市面上的產品，因為種植與純化製程精進，THC濃度普遍已達20%至30%，濃縮製品甚至可高達90%以上，這意謂著成癮性、情緒行為異常以及健康風險大幅提升，早已今非昔比。

至於大麻帶來的健康問題，並不是代謝掉之後就會結束。黃名琪說，短期的大麻使用，會造成記憶力受損、運動協調和判斷力出問題、高劑量下甚至可能產生幻覺或妄想等精神病症狀，長期或重度使用，除了成癮之外，還會造成慢性支氣管炎、大腦功能改變、認知功能障礙（尤其25歲以下，腦部仍在發展的青少年與年輕人）、並與憂鬱症或躁鬱症的發病，有顯著關聯性。

丹麥研究也指出，大麻對「發生思覺失調症」的影響，從1972年只有2%，到了2016年提升了4倍，來到8%，意思是現在的思覺失調症患者，相比以前，有更高比例的發病與大麻使用有關係。另一篇加拿大研究發現，使用成癮物質而出現精神病到急診就醫的個案中，追蹤三年後，診斷為思覺失調的風險比率，大麻是84.9%，遠遠高於安非他命的22.3%。

另一篇系統性回顧的研究也顯示，有中度至高度的證據支持，大麻的使用，會增加精神病的風險、損害認知功能（記憶力、專注力下降）、使駕駛的風險上升（與車禍、車禍致死率上升相關）、以及孕婦生出體重過輕胎兒的風險增加。

黃名琪表示，目前證據皆清楚顯示，大麻在生理、心理健康、懷孕與交通安全方面的潛在危害不容忽視。因此應該對「大麻天然無害」這類迷思提高警覺，尤其是在青少年、孕婦與精神疾病高風險的族群，更應避免使用。