瑞莎、青峰苦於脊椎側彎　醫曝3大健康風險：矯正要趁早

▲早年勤練體操的瑞莎曾自曝苦於脊椎側彎，醫師提醒矯正最好在兒少階段進行。（圖／記者黃克翔攝）

記者邱俊吉／綜合報導

不少人都有脊椎側彎的問題，例如藝人瑞莎、蘇打綠青峰等都曾有這困擾，對此醫師說，據統計，約有2%至3%人口有不同程度的側彎，但多數是出現背痛、喘不過氣或外觀變化後才就醫，特別提醒家長，側彎角度每多10度，治療難度會倍增，若孩子有相關症狀，宜及早矯正。

神經外科醫師謝炳賢在臉書粉專「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師」為文指出，脊椎側彎若未及時處理，可能對身體造成非常多的影響，整理如下供民眾參考：

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●影響呼吸、心肺功能。當脊椎彎曲超過40度，胸腔空間被壓縮，肺部擴張受限，將造成呼吸困難；此外，研究顯示，中度以上的脊椎側彎患者，肺活量平均下降20%至30%。

●導致慢性疼痛與情緒問題。高達80%的脊椎側彎患者會在生活中經歷慢性背痛；此外，研究發現，脊椎側彎病人的憂鬱症發生率是一般人的2至3倍。

●威脅兒少成長、心理健康。孩童時期是脊椎側彎最常見的發病階段，特別是在快速成長的青春期快速，若又長時間滑手機，或低頭坐姿不正，更容易導致側彎惡化。

此外，有研究發現，脊椎側彎會使兒少的身體意識、自尊心降低，高達72%的青少年病例有不同程度的自我形象困擾，且更令人擔心的是，若孩童的側彎未及時診斷、治療，隨著骨骼成熟，會更難矯正，平均每增加10度的彎曲角度，未來治療的難度將增加數倍。

謝炳賢提醒，要降低脊椎側彎的影響，除了早期發現，日常保健不可忽視，建議從姿勢調整做起，並加強核心肌群訓練，使脊椎有良好支撐；若已有側彎問題，應諮詢專業醫師評估是否需物理治療，中重度可能需要支具或手術介入。