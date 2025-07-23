喝啤酒可以不傷胃　醫：記住「低酒精、深色、未殺菌」3原則

▲喝啤酒若選對種類並控制攝取量，有助調整腸道菌相。（圖／CFP）



記者邱俊吉／綜合報導

盛夏喝個冰涼的啤酒，想到便讓人通體舒暢，但有人擔心喝酒傷胃，對此，胃腸肝膽科醫師鄭泓志指出，其實若選對種類並控制攝取量，啤酒可以成為調整腸道菌相的小幫手，建議想喝的人挑選「低酒精、深色、未殺菌」3類啤酒，效果更佳。

鄭泓志在臉書粉專「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」寫道，根據2023年發表於國際知名期刊《Nutrients》的研究，低酒精、無酒精啤酒中含有多種可能促進腸道健康的成分，包括多酚、可溶性膳食纖維、類黑色素與部分微生物等，其中多酚來自麥芽與啤酒花，可抗氧化、抗發炎，能促進雙歧桿菌、普拉梭菌等益菌生長，並抑制壞菌，增加短鏈脂肪酸，有助腸胃蠕動與修復。

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此外，啤酒中含有微量的可溶性膳食纖維，例如β-葡聚醣、阿拉伯木聚醣，均屬腸道益菌的重要食物來源，可改善菌相及腸道平衡；類黑色素限於深色啤酒，經烘焙麥芽產生，雖不被小腸吸收，卻能在大腸發揮抗菌、抗氧化等作用。

至於部分微生物，則限於未經殺菌的精釀啤酒。多數市售啤酒為保存穩定，都會經過巴氏殺菌、也就是加熱殺菌，活菌幾乎無法保留，但未經殺菌的精釀啤酒，則仍保有乳酸菌、釀酒酵母等微生物，具有調節腸道微生態的潛力。

為使啤酒發揮益菌助力，鄭泓志建議購買時掌握3原則：

●低酒精、無酒精：優先選擇酒精含量低於3%的品項，或標示「Alcohol-free」的無酒精啤酒，飲用量建議每次不超過1瓶（330ml），且應搭配餐食飲用，避免空腹。

●深色啤酒：如Stout、Porter類型，富含多酚與類黑色素，原料若標示「深色麥芽」、「烘焙麥芽」，也具參考價值。

●未經殺菌、需冷藏：手工釀造、小品牌產品若標示「未巴氏殺菌」或「unpasteurized」，可能保留微量活菌，但保存期限較短，注意須冷藏。



鄭泓志也提醒，若攝取過量或酒精濃度過高，啤酒可能刺激胃酸分泌、傷害胃黏膜，且並非所有啤酒都適合腸胃，唯有適當飲用，才可能有助腸道健康。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。