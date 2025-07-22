男人BMI值23至27最討喜　研究曝「微豐滿」比大肌肉更吸引女性

▲男人把身材練到爆壯若是為吸引女性，心願恐落空。（示意圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

國內近年吹起健身風，不過男性若想藉由大肌肉來吸引女性，恐怕事與願違。食品專家韋恩於臉書分享，根據研究，男性身體質量指數（BMI）數值介於23至27之間，相較過瘦或過壯，這種屬於「微豐滿」的身材其實更受女性青睞。

韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」分享，在《男性的體脂肪與身體吸引力的關係》這篇跨國研究，中國科學院團隊在中國、立陶宛與英國3國共招募283人參與，試驗中展示BMI值介於20.1至33.7的男性體型黑白照片，並模糊臉部，受試者再針對體型評分；結果顯示，不論男女，都一致認為BMI值23至27之間的體型最具吸引力。

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至於這3國平均BMI值，中國男性為23.4，立陶宛為23，英國則為26.6，都落在女性偏好範圍內。

根據衛福部體位定義，BMI值大於或等於24但小於27屬於過重，大於或等於27屬「肥胖」大於或等於30為中度肥胖，大於或等於35為重度肥胖。此研究則發現，女性偏好的男性體型與平均壽命預測最佳的BMI值範圍幾乎重疊，且無論出身哪種文化背景，女性喜好的體型標準幾乎一致。另一方面，男性喜歡的女性體型，則傾向於比進化上最佳化體型更趨纖瘦。

韋恩打趣寫道，男性健身的目標若是吸引女性，則過精瘦、過強壯可能都不是最佳選項，「前肥胖」反而比較討喜，練太壯可能吸引的是其他男性。