男使用驗孕棒竟出現「2條線」陽性　醫：恐是睪丸癌徵兆

▲男性使用驗孕棒若出現2條紅線，要注意可能是睪丸癌。（圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

一名男子腹痛就醫前，使用女友的驗孕棒測試，沒想到出現「2條線」陽性，進一步檢查後，竟確診睪丸癌。泌尿科醫師呂謹亨於臉書分享，男性若用驗孕棒呈陽性反應，可能是體內腫瘤細胞分泌人類絨毛膜促性腺激素（hCG）引起，應儘速就醫。

呂謹亨在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」寫道，睪丸癌中某些非精原細胞癌類型，例如絨毛膜癌，會分泌大量hCG，導致驗孕棒誤認為懷孕，國際頂尖《New England Journal of Medicine》2012年便曾發表病例報告，一名男性使用驗孕棒發現陽性，最後確診睪丸癌，而同屬權威期刊的《Cancer》也指出，約有10%至20%的睪丸腫瘤患者，其hCG指數異常升高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對睪丸癌，呂謹亨寫道，其好發於20至40歲男性，症狀包括睪丸腫脹、硬塊、不對稱，或睪丸疼痛、下腹悶痛、陰囊沉重感，也可能出現乳房增大、脹痛，因hCG具雌激素活性。

呂謹亨寫道，睪丸癌的正確診斷方式包括睪丸觸診與超音波檢查，此為第一線工具，可再搭配抽血檢驗腫瘤標記如hCG、AFP與LDH等，治療則以根除性睪丸切除術為主，術後視分期考量是否進一步安排化療、放療或後腹膜淋巴結切除，整體5年存活率超過95%，但須早期發現、妥善處理。

此外，呂謹亨寫道，近來網路流傳水果驗孕呈陽性反應的影片，包括鳳梨、奇異果、檸檬汁等，驗孕棒都出現2條線，引發討論，但這些假陽性結果應為水果酸鹼值或酵素干擾造成，使用方式也不正確，或讀取時間過久，或試劑品質不佳，與人體異常分泌hCG的情形不同。

呂謹亨提醒，驗孕棒雖可偵測hCG，但原設計目的為檢測懷孕，並非癌症診斷工具，仍可能有偽陽性或偽陰性問題，故僅可參考，但若同時有睪丸腫脹、硬塊等症狀，務必快就醫。