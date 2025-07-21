癌王關鍵前兆　醫曝有「大白胰」胰臟癌風險增6倍

▲在超音波檢查若發現胰臟特別亮白，代表有脂肪胰，要特別注意胰臟癌的風險。（圖／部立南投醫院提供）

記者邱俊吉／綜合報導

新冠肺炎疫情使許多人知道「大白肺」的嚴重性，但「大白胰」的風險可能更高。基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘今於臉書分享，當胰臟在超音波影像中「比肝、腎還亮」，代表有「脂肪胰」，這是胰臟癌的警訊，因為一半的胰臟癌病人有脂肪胰，而有脂肪胰的人，罹患胰臟癌風險是一般人6倍。

錢政弘於臉書粉專《錢政弘 胃腸肝膽科醫師》分享，脂肪胰是指過多的脂肪堆積在胰臟中，而在超音波檢查時，脂肪胰的實質回音會比肝臟或腎臟更高，影像看來便會覺得顏色特別白。

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針對脂肪胰，錢政弘寫道，脂肪胰會引發胰臟慢性發炎、激素失衡與細胞代謝異常，進一步活化KRAS癌基因與星狀細胞，促成纖維化與腫瘤基質形成，為胰臟癌的形成、轉移鋪路，因此別再以為胰臟癌毫無徵兆，脂肪胰便是提早發現的契機。

此外，胃腸肝膽科醫師林相宏最近在粉專《胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所》也發文提醒，台灣平均每3人中有1人患脂肪肝，而脂肪胰的「知名度較低」，但盛行率其實也高達16%，威脅不容輕忽。

針對哪些人容易有脂肪胰，林相宏寫道，主要有6個族群風險較高，包括腹部肥胖、血壓偏高、血糖偏高、三酸甘油酯偏高、好膽固醇偏低、經常飲酒等，其中酒精的危險在於其會使胰腺細胞逐漸被脂肪細胞取代，進而影響胰臟功能，增加罹患脂肪胰的風險。

林相宏也說，不要以為體重正常的人不會有脂肪胰，因為腹部肥胖、腰圍過大，往往比體重更能反映出內臟脂肪問題，所以男性腰圍超過90公分、女性超過80公分，便須警惕相關危險性。

錢政弘提醒，若想遠離脂肪胰、胰臟癌，應從生活習慣做起，減少甜食與飽和脂肪，避免超加工食品，更應戒菸、限酒，並保持規律運動，穩定控制體重，才不會讓脂肪成為癌細胞的溫床。