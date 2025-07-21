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名醫辦公室猝逝　專家示警惡性心律不整「30秒內失去意識」

▲▼高國晉醫師。（圖／翻攝網路）

▲高國晉醫師疑似心因性猝死，醫界深感惋惜。（圖／翻攝長庚醫院官網）

記者邱俊吉／台北報導

林口長庚醫院教授級醫師高國晉昨傳猝逝消息，年僅59歲，震驚醫界。醫師說，雖不知確切死因，但據指出他在辦公室昏厥，被發現時已無生命徵象，如此類似猝死情形，多與突發心律不整有關，而非急性心肌梗塞，而民眾也要注意，最近2個月心血管急症較往年增逾1成，長輩要多提防「萬病之源」感冒。

馬偕醫院心臟血管內科系主任蔡政廷說，猝死主要有3大原因，分別為腦中風、心血管疾病與肺栓塞，以心血管相關問題最常見，尤其是心律不整與心肌梗塞，而相較於心肌梗塞常有前兆如胸悶、胸痛、喘不過氣等，惡性心律不整像是心室顫動，則可能毫無預警便發作，心跳一亂，病人在30秒內便會失去意識，一般急救不及的患者多為此類。

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蔡政廷說明，心肌梗塞與心律不整關係密切，某些病人原本有心肌梗塞病史，受傷的心肌組織已纖維化、結疤，成為潛在的「定時炸彈」，一旦誘發電流異常傳導，即可能引發致命心律不整，且即使曾接受心臟支架手術，若仍有殘存狹窄或舊病灶，仍可能反覆發生相關風險。

此外，蔡政廷指出，夏季本應較少見的心血管急症，最近卻未減反增，特別是近2個月，醫院接獲的嚴重心血管病例與到院前心肺功能停止（OHCA）個案顯著增加，較往年同期增加超過1成，原因不明，但提醒民眾不要錯誤認知這類疾病是「冬天、低溫的病」，盛夏也要有警覺。

蔡政廷提醒，感冒、病毒感染是常被忽略的觸發因素，因感染會導致身體發炎反應升高，可能誘發心肌炎、心律不整或使心血管負擔加重，特別是慢性病患、高齡者、心肺功能欠佳者，「感冒是萬病之源，民眾務必提高警覺」。

蔡政廷建議，民眾平時應維持規律生活作息，控制慢性病，避免過度勞累，若有胸悶、喘不過氣、心悸等症狀，應及早就醫，切勿輕忽感冒造成的影響。

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