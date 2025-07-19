乳癌權威名醫遭撞死　院方震驚不捨：無可取代的損失

▲乳房外科主任周佳正過馬路時遭公車碰撞捲入車底，送醫急救仍不治，監視器畫面曝光。（左圖／翻攝自衛生福利部桃園醫院、右圖／記者邱中岳翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

乳癌權威、部立桃園醫院乳房外科主任周佳正今（19）早於北市前往開會途中遭遇公車車禍意外身亡，院方稍早發布聲明表示震驚哀痛，已由副院長即刻趕往現場慰問與關懷家屬及提供協助。院方也強調，周主任醫術精湛、為人謙和，長年投入乳癌外科領域，深受病人信賴與愛戴；除臨床專業外，周主任更肩負外科部協調重任，他的離世，對部桃而言是無可取代的損失。

台北市愛國東路、總統官邸旁今(19)日上午9時許發生一起嚴重車禍意外，一輛公車行經路口時，與過馬路的行人發生碰撞，60歲周姓男子看到公車後小跑步過斑馬線，但仍被公車撞上捲進車底，經送往台大醫院搶救後仍宣告不治。

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據了解，死者是衛福部桃園醫院的乳房外科主任周佳正，台大醫院發言人陳彥元證實，該名醫師到院前已經無生命跡象，經過急救仍宣告死亡。衛生福利部桃園醫院院長楊南屏受訪表示自己太過震驚，已派一名副院長前往台大醫院急診。

部立桃園醫院稍早發布聲明指出，周佳正醫師於7月19日因交通意外事故不幸辭世。噩耗傳來，全院同仁無不震驚與哀慟，對他的離世充滿無限不捨。

院方表示，周主任醫術精湛、為人謙和，長年投入乳癌外科領域，陪伴無數患者走過治療與復原的艱辛歷程，深受病人信賴與愛戴。他始終秉持「視病如親」的精神，是病人眼中最溫暖可靠的依靠。

除臨床專業外，周主任更肩負外科部協調重任，為醫療流程與跨科整合默默付出，是外科團隊間溝通與連結的重要推手。他也積極參與急重症創傷醫療團隊的推動與發展，第一時間投入搶救，守護無數生命。

聲明強調，周主任的離世，對部桃而言是無可取代的損失。「我們不僅失去了一位傑出的醫師，更失去了一位溫厚堅毅的夥伴與領航者。這份精神與身影，將長存心中。」

院方也說明，周主任住院病人由院方安排其他主治醫師接續照顧，預定排程手術先取消，門診亦由院方協調其他主治醫師代診。希望對病人權益影響降至最低。也將全力協助家屬辦理後續事宜，並擇期舉辦追思儀式，邀請醫界同道及病友共同緬懷這位令人敬愛的醫者。

衛福部次長林靜儀表示，這起意外事故衛福部感到震驚與不捨，已責成醫福會同仁慰問家屬並提供協助。