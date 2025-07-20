大暑常見3大不適症狀「失眠」也上榜　中醫揭3穴道保養改善

▲大暑穴道保養，中脘穴可改善脹氣、調理脾胃。（圖／馬光中醫提供）

記者洪巧藍／台北報導

再過幾天就是一年中最熱的節氣「大暑」報到，中醫師指出，俗話說「小暑不算熱，大暑正伏天」可見該節氣之酷熱，此時午後雷陣雨多，水氣豐沛，作物生長茂盛，然而濕熱交蒸，恐怕會經常出現中暑、失眠心煩、腸胃不適等症狀，提醒可透過飲食與穴位保養，順利度過酷暑。

五甲馬光中醫診所中醫師邱雅笙指出，中醫古文「暑熱傷氣」，夏天過於炎熱，熱邪容易損傷體表衛氣，造成身體發熱、大量流汗、疲勞困倦、臉色蒼白虛弱、口乾且飲不解渴、小便量少難出等中暑症狀。

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至於失眠、心情煩躁，邱雅笙分析，中醫認為四季皆有其對應的臟腑，「夏養心」，夏天是心臟養生的季節。「汗為心之液」，天熱汗水大量流失會耗散心氣與心陰，常見心悸胸悶、稍動即喘、睡眠障礙及心情煩躁。

邱雅笙也提到，「暑熱發自陽明」，陽明指的是中醫的胃與大腸，即腸胃相關；暑熱傷津耗氣，損傷陽明經絡氣血，造成腸胃功能失調，因此夏天常見食慾不佳、脹氣不適、甚至腹瀉腸胃炎。

▲大暑穴道保養。（圖／馬光中醫提供）

大暑穴道保養

(1) 內關穴

內關穴位於手腕內側腕橫紋上三指幅、兩條肌腱之間，重壓些微痠麻感。「內關心胸胃」，當出現中暑症狀，如心悸、口乾、噁心反胃、頭痛等，可以內關穴進行緩解。

(2) 合谷穴

合谷穴位於大指食指併攏後，肌肉隆起最高處，按壓時痠脹感明顯。合谷除了是強身健體大穴外，更是上半身循環的重要開關之一，按壓合谷穴可以把積在體內的熱邪排出，兼有醒腦開竅之效。

(3) 中脘穴

中脘穴位於肚臍上四指幅，是調理脾胃的重要穴道。夏天食慾不佳、噁心脹氣，可輕輕握拳敲打中脘穴，可讓堵塞不通的胃氣運行，調理脾胃功能。

▲▼大暑推薦清熱利濕、健脾養胃食譜「二豆粥」（上），調養心神茶飲「生脈飲」（下）。（圖／馬光中醫提供）