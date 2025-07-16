罹癌後運動「死亡風險最多降31%」　醫揭4大助益：別只躺著養病

▲最新大型研究證實癌後持續運動好處多，可使多種癌症死亡風險明顯下降 。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

癌症不僅是重大疾病，也是一場持久戰。復健科醫師王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」分享最新關於運動抗癌的研究，發現罹癌後若持續運動，比起沒有動起來的患者，死亡風險可大幅下降，特別是乳癌，風險減少3成以上。

王思恒寫道，這篇最新發表於《GeroScience》的大型統合分析，共統整151項前瞻性研究，涵蓋近150萬名患者，結果明確指出，癌症確診後持續進行身體活動，能顯著降低死亡風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此研究涵蓋乳癌、肺癌、攝護腺癌、大腸癌與皮膚癌等5大癌別，發現癌後運動可帶來以下成效：

●乳癌死亡風險降低 31%。

●大腸直腸癌降低 29%。

●攝護腺癌降低 27%。

●肺癌降低 24%。

唯有皮膚癌，運動雖也使部分癌友死亡風險下降14%，但整體效果較不顯著。



王思恒寫道，運動對癌後健康的助益，可能來自以下多重機制：

●降低慢性發炎與氧化壓力。

●提升免疫監控功能。

●穩定粒線體與基因運作。

●減輕治療副作用，抑制腫瘤進展。

此研究雖未定義哪種癌症最適合做哪些運動，或強度該多少，但內容涵蓋全球2000年至2024年間大量資料，且僅納入具統計效力的研究，已為運動抗癌提供高度可信的科學依據。

王思恒寫道，這研究強烈支持「癌後別只躺著養病」的觀念，所以無論是癌後康復者，或家中有人正與癌症對抗，都值得與醫師討論，量身安排合適的運動計畫，即使體力不佳，只是散步、伸展、低強度訓練，仍可望陪癌友走更長遠的路。