再爆4起M痘！都是30多歲男中招　疫情到9月都處活躍流行期





▲疾管署發言人羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內再爆M痘病例！疾管署今（15）日公布上周新增4起M痘病例，都是30多歲男性且皆未接種M痘疫苗，其中3例為本土病例，分別是台北2起、台中1起，另1起則為中國大陸境外移入，疫調顯示為散發病例。疾管署副署長羅一鈞指出，國內7~9月都為M痘活躍流行期間，可能和暑期聚會活動、親密接觸有關，提醒民眾多注意相關症狀。

羅一鈞說明，上周新增4起個案中僅台中個案非本國籍，另2起台北本土個案、1起中國境外移入個案是本國籍，疫調顯示個案7月上旬發病，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，經疫調發現皆為散發病例，部分個案有和非特定人士親密接觸。

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疾管署統計，截至7月13日已有99,661人接種1劑M痘疫苗，其中完成2劑疫苗接種68,484人，顯示仍有31,177人（佔31%）待接種第2劑疫苗，時至暑假活動及旅遊旺季，去年6月至12月為國內M痘流行高峰期，提醒尚未接種第2劑疫苗者儘速接種，以達完整保護力。疾管署指出接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力，呼籲符合M痘疫苗接種條件民眾儘速接種。

符合資格者包括：近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等；另「不符合公費」M痘疫苗接種資格，「經醫師評估」確有暴露風險者，可至全國8家旅遊醫學合約醫院自費接種M痘疫苗。

疾管署呼籲，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，減少暴露的風險。如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

疾管署表示，我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至本年7月14日累計確診473例病例（441例本土及32例境外移入），其中今年累積確診17例本土及4例境外移入病例（中國2例、香港及泰國各1例），社區疫情傳播風險仍持續。另我國持續監測M痘病例之病毒型別，全部為Clade IIb型，目前未有Clade I型之境外或本土病例。

疾管署指出，全球M痘疫情持續，自今年初截至7月11日已累計逾2萬例病例，主要發生在非洲、美洲。亞洲包括中國、澳大利亞、菲律賓、泰國、香港、新加坡等持續報告零星疫情。其中，中國自6月底迄今新增9例Ib型病例，已累計23例Ib型病例。WHO於7月9日宣告此波M痘疫情仍然構成「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」，並建議所有發生傳播之國家參考建議採取監測防制及疫苗接種等相關措施，至8月20日再行研議是否持續構成PHEIC。