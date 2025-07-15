快訊／新冠單周32死！40多歲男併發肺炎敗血症亡　疫情還在流行

▲疾管署疫情週報，副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠死亡仍處高點！疾病管制署今（15）日公布上周新114例重症、32例死亡，其中最年輕為南部40多歲男，有多重慢性病長期臥床，新冠併肺炎及敗血症死亡，未接種本季新冠疫苗。疾管署副署長羅一鈞表示，近期新冠疫情連續5周下降，已脫離高原期，但過去一個月來單周死亡個案都仍在30例以上，且疫情會持續流行至7月底8月初，提醒民眾注意。

根據疾管署最新統計，上周新冠門急診就診29007人次，較前一周45378人次下降36.1%，已連續5周下降，脫離高原期。不過，新冠併發重症新增114例、死亡新增32例，仍處相對高點。

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疾管署防疫醫師林詠青表示，上周死亡個案中最年輕是南部40幾歲男性，本身有神經系統方面慢性疾病，有心臟疾病病史，也因為先天慢性疾病長期臥床，7月初出現類流感症狀包含發燒、咳嗽，就醫前新冠快篩陽性，後續症狀改變，出現呼吸急促、呼吸有喘鳴聲，送急診就醫。

林詠青說明，個案就醫時發現血氧偏低，胸部X光顯示已經有肺炎，研判新冠感染併發肺炎，收治加護病房給予抗生素與抗病毒藥物治療，不幸住院期間病況持續惡化，併發敗血症，住院第四天過世，死亡原因新冠感染併發肺炎。疫調顯示他過往有接種過6劑新冠疫苗，最近一劑是去年2月的XBB疫苗，去年10月至今沒有打過新的JN.1疫苗。

今年新冠併發重症本土病例累計1,359例，其中284例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達8成以上，國內目前主流變異株為NB.1.8.1；鄰近國家中國、香港及泰國疫情下降，澳洲疫情處高點，變異株皆以NB.1.8.1為主。

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明新冠重症趨勢。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署統計，國內新冠JN.1疫苗已累計接種246萬人次，目前全國JN.1疫苗接種率9.74%，65歲以上接種率分別為第一劑20.14%、第二劑2.81%，由於國內疫情仍持續，本土併發症確定病例及死亡個案有8成以上未接種JN.1疫苗，呼籲尚未接種JN.1疫苗者應儘速接種，尤其感染後易併發重症或死亡之65歲以上長者等3類高風險對象，如已接種1劑JN.1疫苗且間隔2個月（60天）請再接種第2劑，提高保護力，抵抗疾病威脅。

疾管署提醒，感染新冠如為輕症或無症狀，建議盡量在家休息，避免不必要的外出，外出時記得戴口罩；同時應留意自身健康狀況，民眾如出現下列重症警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少、收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘，請務必立刻就醫。

另外，兒童感染新冠的警示徵象與成人不全然同，家長或照顧者應注意家中幼童感染後，如有包括：發燒超過48小時或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗、退燒後持續活動力不佳、退燒後持續呼吸急促/喘/胸悶胸痛、持續性嘔吐/頭痛或腹痛、超過12小時未進食或解尿，請家長儘速帶往就醫；若已出現抽搐、肌躍型抽搐、步態不穩、意識不佳或持續昏睡、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗、體溫大於41度等症狀時，亦務必立即送醫治療。

▲▼成人與兒童新冠重症警示徵象。（圖／疾管署提供）