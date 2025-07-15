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1到4歲是「溺水」高風險年齡　國健署：浴盆也潛藏危機

▲▼男孩、男童、戲水、游泳、湖邊、河邊、玩水。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲國健署提醒，1到4歲是溺水高風險年齡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

暑假是戲水高峰，國健署提醒，1到4歲是溺水高風險年齡，不只在泳池、溪邊及海域要注意溺水風險，連在家洗澡、浴盆中也潛藏危機，家長須隨時陪同、視線不離，幼童洗澡中即使電話響，大人也不可離開，防範溺水悲劇。

根據衛福部統計處公布113年國人死因統計結果，1至5歲兒童死亡原因以事故傷害高居首位，其中「意外溺死或淹沒」死亡人數由112年8人降低為113年1人，顯示國人在幼兒溺水的安全防護有明顯的進步。

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不過暑假是戲水消暑活動的高峰時段，國健署社區健康組組長劉家秀提醒，無論是在泳池、溪邊、海邊或是在家中的浴缸與澡盆，只要有水的地方就潛藏風險，另針對戶外戲水，她也呼籲，家長與幼兒保持一手臂可及之距離，並遵從自救及救人的「防溺10招、救溺5步」。

【防溺10招】
1.戲水地點需合法，要有救生設備與人員。
2.避免做出危險行為，不要跳水。
3.湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心。
4.不要落單，隨時注意同伴狀況位置。
5.下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水。
6.不可在水中嬉鬧惡作劇。
7.身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳。
8.不要長時間浸泡在水中，小心失溫。
9.注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水。
10.加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆

【救溺5步】
1.叫：大聲呼救。
2.叫：呼叫 119 、 118 、 110 、 112 。
3.伸：利用延伸物（竹竿、樹枝等）。
4.拋：拋送漂浮物（球、繩、瓶等） 。
5.划：利用大型浮具划過去（船、救生圈、浮木、救生浮標等）。
 

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關鍵字： 玩水 戲水 溺水 國健署

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