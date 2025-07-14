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夏天小心「冷氣病」害頭痛、肩頸僵硬　醫：可喝薑茶預防

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▲醫師提醒，夏天進出室內外，要小心冷氣病上身。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近日高溫炎熱，室內外溫差大，在戶外和冷氣房進進出出，要小心「冷氣病」上身！中醫師指出，室內和室外的溫差太大，人體一時間會無法調適，容易引起頭痛、肩頸僵硬等問題，也就是俗稱的「冷氣病」，建議夏天要經常出入冷氣房或長時間在冷氣房工作的人，可以喝一點「薑茶」來預防。

中醫師賴睿昕指出，冷氣病的發生主要是從很熱的地方突然到冷的地方，瞬間會引起血管神經不自主收縮，進而造成身體不適，輕微的冷氣病可能只會精神不濟和體溫輕微發熱，因為突然從很熱的地方進到冷的地方，原本因為很熱而張開的毛孔或因為冷而閉鎖，這時該散掉的熱會被悶在體內，這時體溫升高，就會感到不舒服。

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一旦發生冷氣病，除了會感覺身體熱熱的，也會有疲累感、頭痛、頭暈和肩頸僵硬。賴睿昕說，如果是需要長時間進出冷氣房或是長時間待在冷氣房工作，建議可以喝一點薑茶，只要用兩片薑片，加上300c.c.的熱水悶一下，一整天可以喝1到2杯，不過如果有喉嚨痛、咳嗽等感冒症狀時，就不能喝薑茶，以免讓病情加重。

除了喝薑茶之外，也可以靠「刮痧」幫助散掉體內熱氣。賴睿昕說，刮痧後藉由皮下微血管擴張散掉體內的熱，不必一定要刮到發紫發黑，有點痧出來即可。

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關鍵字： 冷氣病

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