「玉米+毛豆」是世衛認證抗癌食譜　譚敦慈推薦2組超商飲食　

▲地瓜是譚敦慈會選擇的超商食物。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

便利商店是生活中相當方便的食物來源，無毒教母譚敦慈分享，自己最常吃的超商食物是「地瓜+蛋+豆漿」和「毛豆+玉米」，而「毛豆+玉米」更是世界衛生組織推薦的抗癌食譜。

譚敦慈在《小宇宙大爆發》節目中分享，自己偶爾也會買超商食物，在豆漿方面，都是選無糖的，當然如果不喜歡無糖的，也可以選有糖的，另外再加一顆茶葉蛋或白煮蛋，然後會再吃一顆地瓜。

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另一種她最常吃的超商食物是，「毛豆+玉米」，她指出，毛豆的蛋白質很高，玉米是碳水化合物，豆類缺乏甲硫胺酸，碳水化合物缺乏離胺酸，兩者一起吃有互補作用，可以完整吸收營養，而這也是世界衛生組織推薦的抗癌餐。

而在地瓜方面，營養師張語希在粉專PO文指出，地瓜的熱量會因大小及烹調的方式而有不同，「冰地瓜」熱量會減半，這是因為地瓜經冷卻後，其中的澱粉會發生變化，形成抗性澱粉，這種澱粉屬於人體較難消化吸收的形式，類似膳食纖維，吃了能增加飽足感，是幫助減重的神隊友，還能控制血糖、調整血脂，以及降低人體吸收的熱量。

張語希提醒，雖然地瓜營養豐富，但因屬於澱粉類食物，因此糖尿病患者要控制份量，不要一次吃太多，另外，一般中等大小的地瓜（150至200克），熱量約在130至180大卡，等同於七分滿白飯的熱量，因此若當餐有食用地瓜，建議白飯就得減量。