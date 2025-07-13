熱菜冰了不會壞！營養師曝「5大冰箱食安迷思」

▲營養師提醒5大冰箱食安迷思。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

冰箱是家裡不可或缺的大型電器，但從以前到現在總是流傳著很多關於冰箱放置食物的迷思，包括「熱的東西放冰箱會壞掉、雞蛋和牛奶不能放冰箱門」等等。對此，營養師一一破除家庭常見「5大冰箱食安迷思」。

好食課營養師林世航指出，除了食物本身的新鮮度，其實很多人都忽略了「保存溫度」，其實食物不建議在室溫放超過2小時，尤其是在高溫天氣下最好不要放超過1小時，熱菜其實在50至60°C，也就是「手摸會燙但不至於燙傷」的時候就可以放冷藏。而有關冰箱迷思，他也列出以下最常見的5大迷思。

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1.熱的東西放冰箱會壞掉嗎？

「熱菜冰了容易壞」這個迷思不只台灣有，更被美國政府的食安資訊網列為10大危險食物迷思之一。其實熱菜可以直接冰，美國食品藥物管理局也建議食物不要放在室溫下超過2小時，而在較高溫度的室溫則要小於1小時。

2.熱食放冰箱，會讓其他菜壞掉？

熱菜直接冰確實會破壞冰箱的冷房狀態，讓周邊的溫度增加後提高冰箱內部食物的細菌滋生機會，但是把菜放冷再冰，這道菜就有可能會長了許多細菌造成身體危害風險，熱菜冷藏會導致冰箱運轉負擔，這和冰箱本身壓縮機夠不夠力、是定頻還是變頻馬達有關，所以考量到以上兩個因素。

建議熱菜、熱湯不要在「非常熱」的狀態下冰進冰箱，可以先降溫至約莫60度，甚至可以容忍到50度後再趕快進冰箱，這是手指碰到會感受到「燙」，但不至於燙傷的溫度，因為低於60度，甚至50度就會進入了食品危害菌快速滋長的階段，趕快進冰箱讓溫度降低至離開危害菌滋長的溫度才是對的。

3.雞蛋、牛奶不能放冰箱門？

以往會認為冰箱門的溫度比較高，而且開開關關的容易失溫，所以保存期限比較短的產品，像是雞蛋和牛奶不能放在冰箱門，避免壞掉。

但現在很多冰箱是以風冷方式做內部冷循環，也有些冰箱有進行實測結果在出風口與冰箱門處，溫度差異僅在0.5度左右，所以不至於影響冰箱門的產品保鮮程度，重點是要避免把食物長期冷藏，越新鮮食用越好，還有開冰箱拿東西的時間不要太久，可以減少冰箱冷空氣溢散的機會。

4.隔夜菜有許多致癌物？

網路盛傳隔夜菜中的亞硝酸鹽含量非常高，所以吃隔夜菜會致癌，蔬菜的硝酸鹽類確實在經過微生物等等作用後，會大幅讓亞硝酸鹽增加，所以隔夜菜的致癌問題，又回到亞硝酸鹽本身會不會致癌了。

亞硝酸鹽本身不會致癌，是亞硝酸鹽與游離的「二級胺」碰到了才會形成致癌物「亞硝胺」，蔬菜中的硝酸鹽也好、亞硝酸鹽也好，造成人體的風險非常的低。

除此之外，許多研究都指出，亞硝酸鹽代謝之後形成一氧化氮可以讓心血管舒張，與特定的脂肪酸結合後會形成對人體有益的物質，甚至有研究推測地中海飲食能保護心血管，其中亞硝酸鹽、硝酸鹽也具有一定的角色。

5.隔夜菜的營養會流失？

隔夜菜的營養確實可能會較低，但要分清楚是什麼營養素，是維生素？礦物質？還是蛋白質呢？如果是以三大營養素（碳水化合物、油脂與蛋白質）或是礦物質，並不會有任何理由會減少。