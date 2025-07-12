「狼醫查詢平台」8月上線　衛福部揭規劃：判決確定案件優先

▲衛福部醫事司司長劉越萍。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院婦產部連續爆出多起醫師性騷、性侵爭議，民間團體疾呼應設置「狼醫查詢平台」，衛福部長邱泰源今年1月、5月皆承諾研議，進度卻一再跳票，引發民團、朝野立委批評。衛福部醫事司今（12）日表示，平台確定會於8月起上線，公布內容以判決確定的性平案件為主；至於性騷調查成立，但尚未進入司法的案件，則還要討論相關法源依據與資料如何呈現。

衛福部醫事司司長劉越萍今（12）日出席台大北護分院院慶研討會時受訪表示，目前規劃在醫事人員查詢平台的網頁中設置性平案件查詢平台，揭露內容為經判決確定的案件，正在簽核當中，8月確定會上線實施；由於內容是取自判決書公開資料，衛福部也發文給司法院，希望能允許自動介接資訊，最晚7月23日會回覆。

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醫界團體認為該平台可以讓醫師的違失紀錄可依法、適當揭露，不過劉越萍表示，現在規劃會聚焦於性平案，醫師遭懲戒相關案件則不會納入，會從既有公報來處理。

然而部分性平案件可能尚在起訴階段，或者是性騷案經醫院方判定但未進入司法審議，是否就不會在平台上？劉越萍表示，已經判決確定的案件進行揭露較無爭議，起訴案件在司法尚未判定之前本就是無罪推定。

至於在性騷擾方面，劉越萍說，目前性平三法有相關規範，例如性工法本就有限縮工作場所等措施，但就性騷確定案件是否會呈現在該平台上，衛福部還需釐清相關法源依據以及是否有公開資料、資料呈現方式等，避免後續實施引發爭議。

此外，醫事人員查詢平台也遭詬病相關查詢資料不夠明確。劉越萍解釋，過去相關查詢是為了避免密醫，核對醫事人員身份，但是因為資料揭露引起部分爭議，例如有護理人員遭跟蹤、醫師因為醫糾遭騷擾等，所以有隱蔽資料，也有同意退出權，讓資料不呈現在平台。

劉越萍說，後續會去微調優化醫事人員查詢平台呈現方式；另就密醫部分，其實醫療院所都會掛出執業登記，民眾就醫時都可以確認。