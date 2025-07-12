他胃痛3年竟是細菌感染釀禍「罹癌風險飆10倍」　醫揭常見6症狀

▲黃詮博醫師向病人詳細說明幽門螺旋桿菌感染部位及治療方式，協助其充分了解病情。（圖／新竹臺大分院提供）

記者洪巧藍／台北報導

「沒想到困擾我三年的胃痛，竟然是細菌感染造成的！」40歲張先生是公務員，平時工作繁忙、作息不固定，長期受到間歇性上腹悶痛困擾，近期症狀復發使用成藥仍未緩解，就醫檢查才知幽門螺旋桿菌感染，併有慢性胃炎與十二指腸潰瘍。醫師示警，幽門螺旋桿菌感染者罹患胃癌的風險是一般人的6~10倍，若有相關不適應應及早就醫，透過正確檢查與治療根除病因。

收治個案的新竹台大分院內科部胃腸肝膽科醫師黃詮博說明，幽門螺旋桿菌（Helicobacter pylori）是一種革蘭氏陰性螺旋狀細菌，透過螺旋結構與鞭毛，可深入胃黏液層並黏附於胃黏膜，藉由分泌尿素酶將胃內尿素分解為氨與二氧化碳，進而中和胃酸、保護自身，使其能長期寄生於胃部，導致慢性發炎，甚至誘發潰瘍與癌前病變。

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根據研究統計，感染幽門螺旋桿菌的病人中，超過5成會出現慢性胃炎，同時是9成以上十二指腸潰瘍與高達8成胃潰瘍的主因。更值得警覺的是，感染者罹患胃癌的風險為一般人的6至10倍，並可能導致胃黏膜相關淋巴組織淋巴瘤（MALT lymphoma），不可輕忽。

黃詮博指出，幽門螺旋桿菌感染的症狀多樣，常見包括：腹部灼熱感、空腹時胃痛、脹氣、噯氣、噁心、食慾不振等；如果造成慢性胃炎，更會造成長期的間歇性胃痛。

張先生過去因生活忙碌忽略就醫，未曾接受過胃鏡檢查，導致病情拖延多年。黃詮博說明，患者經鉍劑四合一療法治療後順利痊癒，不僅菌體成功根除，潰瘍與疼痛也大幅改善。

黃詮博也提到，治療完成後，若菌體成功根除，再感染率極低（低於1%），但由於幽門螺旋桿菌主要透過「糞口傳染」，家庭成員間容易互相感染，因此建議病人家屬可一同接受篩檢，以減少潛在傳播風險。

黃詮博提醒，若有長期上腹不適、胃痛、食慾不振等症狀，不應自行購藥緩解，應及早就醫，透過正確檢查與治療根除病因，不僅能改善生活品質，更可有效預防胃癌發生。