男遭「釘槍射穿心臟」奇蹟活命　醫曝搶救4關鍵：勿強行喚醒傷者

▲男子遭釘槍射入左心室，從X光片可見有異物緊臨心臟 。（圖／賴雨濃醫師提供，下同）

記者邱俊吉／台北報導

「一箭穿心」發生在真實世界竟能保命。一名37歲男性遭釘槍射入左心室，急診醫師最初僅在左胸看到小傷口，X光片則有異物陰影，以「重點式照護超音波」一掃，才發現異物已插入左心室，隨即緊急手術、取出釘子；醫師說，左心室穿刺傷罕見能活著到醫院，救回一命更少，病人真的命大。

收治病例的中壢天晟醫院急診醫學科主任賴雨濃說，穿刺性心臟傷勢相當少見，僅佔所有創傷0.1%，但死亡風險極高，特別是左心室受創；根據文獻記載，左心室穿刺傷光是能活著進醫院也只有2%左右，經及時治療有多少個案能保命，更是少到沒有統計數字，此例也是他行醫以來首次見到。

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對此幸運案例，賴雨濃回憶，患者當時送來已恢復意識，但持續躁動且多汗，只能模糊交代傷勢原因；在初步檢查中，發現他的左胸乳頭內側有微小穿刺傷，不過出血極少，也查無異物，胸部X光則顯示心臟左側有陰影，急診團隊隨即在床邊使用重點式照護超音波（POCUS）以進一步確認異物位置。

賴雨濃說明，與一般超音波如腹部超音波全面掃描腹腔不同，POCUS僅掃描醫師認為有疑慮的重點區域，而當時很快便在左心室內發現明顯亮點，且心包膜有積血現象，顯示心臟已有穿孔、出血。

▲重點式照護超音波顯示左心室內有病灶（下方箭頭尖），推測為異物，造成心包膜積液厚度約5.6毫米（上方箭頭）。

賴雨濃也說，這名患者很幸運，長度約4.5公分的釘子沒入體內，卻沒有傷及重要血管，最後卡在心臟肌肉裡，但必須緊急治療，否則心包膜持續積血，恐壓迫心臟，導致休克、死亡，為此醫療團隊立即啟動轉院機制，將人送到鄰近的長庚醫院手術，緊急取出釘子並修補心臟，才成功締造這起奇蹟案例。

此外，賴雨濃說，POCUS無須移動病人，可快速協助醫師判斷有無心臟傷害，是搶救生命徵象不穩個案的重要武器，也是此患者生還的「功臣」。

針對所有穿刺傷，賴雨濃提出以下4點建議：

●切勿拔除異物：異物可能正好卡在出血點上，若自行拔除，恐瞬間大量出血，導致休克，甚至死亡，故僅應設法固定，並儘速送醫。

●別強行喚醒傷者，且勿進食、喝水：昏迷患者可能無法吞嚥，強灌食物或水恐造成嗆咳。

●儘速撥打119，由專業人員搬運：自行移動傷者可能使異物移位，加重出血風險，應由急救人員以適當方式固定、搬運。

●「心臟盒子」區域有傷口要特別警覺：任何位於鎖骨下、乳頭內側、胸骨旁、肋骨邊緣以上的刺傷，都應懷疑可能涉及心臟，須儘速評估、排除。

賴雨濃表示，這類外傷表面輕微，但不可輕忽體內風險，呼籲民眾謹記前述建議，以協助更多患者及早診斷、迅速處理，將風險降到最低。