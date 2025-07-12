男微整注射「少女針」中風失明　醫：「黃金三角區」誤打恐致死

▲針劑微整形接受度高，但民眾對於安全性仍不得輕忽。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

一名34歲男性想為容貌加分，到醫美診所整形，注射玻尿酸與「少女針」洢蓮絲，不久後左眼視力模糊，痛到難以睜眼，連右側肢體都無力，轉至醫院急診，經檢查發現他的左眼眼肌麻痺，且腦部栓塞，最終視力竟無法恢復；醫師說，針劑微整形導致視力損傷、腦中風案例，近年並不罕見，民眾須慎選醫療院所。

針劑微整形廣受歡迎，但風險常被低估，對此，馬偕醫院急診醫學部醫師李紘名說，常見填充物如玻尿酸、洢蓮絲、舒顏萃（童顏針）等，本身雖無風險，但注射在眉間、鼻部、法令紋之間的「黃金三角區」時，若意外進入血管，可能導致眼中風、視網膜壞死，甚至造成腦中風，引發偏癱、語言障礙，嚴重恐致死。

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對於這名受害者，李紘名指出，病人注射後，左眼在數小時內出現異常，雖趕回診所，且醫師在第一時間施打玻尿酸降解酶搶救，並轉介到馬偕急診，該院醫療團隊也隨即安排住院治療，但隔天待床期間已數度癲癇發作，且經後續住院3周，患者右側肢體雖逐漸恢復，左眼眼肌麻痺也改善，視力卻始終沒有回復。

李紘名說明，根據文獻記載，加拿大一項研究回顧98名微整形注射導致失明個案，其中66%單側失明、42%合併眼痛，24%更進一步損及中樞神經，出現腦栓塞、偏癱，甚至有1人死亡；此外，中國也有報告顯示，注射後約有13%至24%發生腦部併發症。

針對相關嚴重事件，李紘名指出，搶救措施除了降低眼壓、擴張血管、減少發炎之外，最常見緊急施打玻尿酸降解酶，其可局部改善循環，但成功挽回視力的比例不到1成；至於填充劑注射引起的腦梗塞，以往僅有零星個案接受抗血小板藥物、高壓氧和類固醇治療後奏效，但目前仍無明確治療指引。

李紘名強調，民眾進行醫美注射前，應充分了解潛在併發症，更重要是一定得選擇接受過完整訓練的專業醫師及安全場域，若注射後察覺視力異常、眼痛，或有肢體無力等症狀，應儘速前往醫學中心治療，更有機會獲得快速且適當的醫療處置。