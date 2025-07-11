分科測驗明天考完「爸媽地雷問句」別再提　專家揭關心孩子重點

▲攸關大學入學的分科測驗，結束後考生可以鬆口氣，但不免也有壓力，資料照。（圖／新北教育局提供）

記者洪巧藍／台北報導

這兩天是大學入學分科測驗，然而考試總是幾家歡樂幾家愁，家長也不免會想關心孩子的狀態，諮商心理師整理爸媽地雷問句，千萬不要劈頭就問「你覺得你考怎樣？」而是應該用正向的語句去引導，表現出開放、支持的態度，也不要用「我早就跟你說過」等偏向責備的語氣，其實孩子扛著壓力去參加考試，光這一點就很值得鼓勵。

北市諮商心理師公會理事長藍挹丰受訪表示，大考結束後，孩子總是在焦慮與放鬆兩種情緒交織之下，但不見得會把焦慮與壓力情緒外顯出來。雖然父母一定關心孩子成績如何，但是千萬不要直接問「欸那你覺得你考得怎樣？」如果孩子考得不理想，會陷入不知道如何回答的困境。

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藍挹丰建議父母，如果要先表達關心，應該要從正向的話語開始，例如「辛苦了，好不容易考完試，有沒有什麼想要分享給爸媽知道的？」或者是「考試時還好嗎？」、「哪些部分是你比較有把握的」去引導孩子想起考試中自己表現比較好的地方，後續才帶到可能比較擔憂的部分。

藍挹丰強調，重點在於要先以開放、支持的態度來問孩子，可以避免親子間出現衝突。至於是否乾脆完全不提考試話題？藍挹丰認為這也無妨，但是還是要讓孩子知道「爸媽不問，並不代表你不能和我討論」「若有想要討論的可以提出」這樣的態度，讓孩子覺得放心。

談到比較NG的問法，藍挹丰說，當孩子如果表現出考不好，有些家長一緊張、一急就會說出「我早就跟你講過...」等偏向責備語氣，對狀況沒有幫助。

考不好的孩子可能會面臨情緒低落，影響到生活作息，例如睡覺習慣與食慾上的改變，或者影響到自身的人際互動，變得退縮。藍挹丰舉例，包含睡太多、睡太少等睡不好情況，吃東西方面可能沒有食慾或者報復性的大吃。有些孩子比較嚴重甚至會有一些比較負面的想法與言詞出現，像是覺得自己沒有價值、考不好就徹底失敗等。

「面對挫折的能力，正是靠經驗累積、鍛鍊出來的。」藍挹丰說，人生很長，不會因為一兩次考試不如意，後面就會過不下去，需要的是給孩子們時間跟空間，讓他們能夠慢慢地安頓自己的身心；但如果負面憂鬱的情緒持續超過兩週，建議應該尋求專業如諮商心理師、精神科醫師來協助。

藍挹丰提醒，每個人面對挫折所需時間不同，有人很快可以恢復，有些人則需要比較長的時間，這些都沒有關係，但一定要提醒自己，把自己照顧好、保持健康，讓自己能夠再次正向面對未來的挑戰。