長時間滑手機「眼痛後頭痛」　醫揭視力減損7大徵兆

▲長時間使用手機會引發3C症候群。（示意圖／CFP）



文／常春月刊

近幾年台灣的AI半導體等科技產業蓬勃發展，如台南科學園區等吸引很多高科技人才進駐。而這些高科技人才操作精密高科技設備時，都需長時間、近距離用眼，也因此常造成眼睛疲勞不適。

3C症候群 多因長時間近距離使用手機所致

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安南醫院副院長、眼科洪純玲醫師表示，最近有很多的患者來眼科求診，許多人每天長時間近距離盯坐在電腦螢幕前，或是長時間、近距離使用手機，而出現概稱為3C症候群或視覺失調綜合症的眼睛疲勞問題。

出現7大症狀要當心 恐是3C症候群上身

洪純玲和眼科驗光師魏嘉萱分析求診的眼疲勞病患，統計結果主要是長時間使用螢幕沒有休息、沒有適度補充水分、乾眼眨眼不夠，最多是眼鏡度數不合適近距離長期使用3C，眼睛調節疲勞，甚至會伴隨短時間的視力模糊、痠及脹感。

懷疑眼睛疲勞，洪純玲表示，可以先評估是否有以下常見癥狀：

1、用眼後眼睛感覺乾澀或不自主流淚

2、視力模糊或難以聚焦

3、眼睛疲勞、疼痛、痠，尤其在下班後

4、近距離用眼後睜不開眼睛

5、眼痛後頭痛

6、因螢幕光線而有不適感

7、注意力不集中不想閱讀，工作效率低或閱讀準確性（由於視力模糊）

此外，身體的其他肌肉如背部、頸部或肩膀等姿勢不良也會讓眼睛疲勞症狀加深可互為相關係。

如果符合以上症狀，可能是眼睛在發送疲勞的訊號，真的就需要好好讓眼睛放鬆了，應儘快尋求眼科專業團隊的諮詢與協助。

這樣舒緩眼睛不適 適度調整避免眼傷害

洪純玲說明，眼科醫師會先檢查、排除其他眼睛疾病，若是眼睛疲勞，除了會開立舒緩眼睛肌肉及乾燥的眼藥水點眼外，也可以加上熱敷緩解眼周圍肌肉的緊張及增加血液循環，並會建議矯正正確距離的眼鏡度數。若需要，也會安排眼科驗光師和患者討論作息距離、做合適檢查及鏡片度數調整。

驗光師丁羿博表示，與合格的驗光師討論個人作息所需要的距離，並在驗光檢查過程發掘更多眼睛問題，例如無法矯正或是視物歪斜，就必須進一步做白內障或視網膜等的檢查了！

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