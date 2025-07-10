新生兒染腸病毒「數小時內惡化」　醫示警3徵兆：初期難診斷

▲新生兒感染腸病毒後，診斷難度高，病情可在數小時內急遽惡化。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

近期國內出現多起新生兒感染腸病毒案例，醫師指出，新生兒傳染途徑包括「產前透過胎盤、分娩時接觸產道分泌物或出生後由照顧者傳染」，感染後病情可在數小時內急遽惡化，尤其感染後常為輕微症狀或無症狀，初期診斷難度高，建議要多留意「體溫異常（發燒或體溫過低）、奶量減少、嗜睡（活動力下降）」等3徵兆。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主治醫師鄭彥辰指出，台灣社區流行的新生兒腸病毒型別以克沙奇B群與伊科病毒為主，潛伏期為2至15天（平均3至5天），年齡較大孩童的腸病毒感染常見口腔潰瘍（疱疹性咽峽炎）或併手腳掌水泡（手足口病）等表現。然而，新生兒腸病毒感染常為輕微症狀或無症狀，若有症狀表現也較為不典型或不明顯。

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此外，新生兒腸病毒併發重症的表現多樣，如腸病毒敗血症候群、肝炎合併凝血功能異常、心肌炎與中樞神經侵犯（腦膜炎或腦炎）等。

鄭彥辰表示，目前尚無針對腸病毒的抗病毒藥物，新生兒感染後以支持性療法為主，包括維持呼吸、循環與營養穩定。對於出現重症徵兆者，臨床上可考慮靜脈注射免疫球蛋白（IVIG），部分研究顯示在病程早期使用可能有助預後，醫療團隊會依寶寶病況調整治療策略，必要時轉入加護病房持續監測與治療。

新生兒腸病毒初期診斷難度高，需特別留意「體溫異常（發燒或體溫過低）、奶量減少、嗜睡（活動力下降）」等3徵兆。此外，新生兒腸病毒併發重症的表現多樣，如腸病毒敗血症候群、肝炎合併凝血功能異常、心肌炎與中樞神經侵犯（腦膜炎或腦炎）等。

鄭彥辰提醒，新生兒染病後，病情可在數小時內急遽惡化，可能出現「心搏過速、皮膚蒼白或呈現大理石斑；不明皮膚出血點或瘀血／紫斑；抽搐、囟門膨出、或肌肉張力異常」，需即時辨識並就醫處置。