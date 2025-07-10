男大生看演唱會「惡性心律不整」倒地　醫揭常見昏厥4原因

▲男大生演唱會昏厥，其實是心臟問題而不自知，示意圖非當事人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者洪巧藍／台北報導

一名21歲男性大學生，參加演唱會時突然暈倒，經民眾施行心臟按壓及自動體外心臟去顫器電擊後，其即恢復自主心跳及呼吸，後續由救護車轉至急診求治，診斷出惡性心律不整。醫師分析常見昏厥原因，包含有迷走神經性昏厥、心因性昏厥、姿勢性低血壓等，該名男性屬於心因性昏厥，在置放體內心臟去顫器後轉至普通病房，後續順利出院。

國泰綜合醫院心血管中心主治醫師簡韶甫表示，昏厥的定義為腦部血流供應不足造成暫時功能障礙而導致意識喪失，特色包含突然發作、歷時短暫、自發性完全恢復，大腦血流中斷只須超過6-8秒即可引起意識喪失，至於常見原因有4大類：



1. 血管迷走或血管抑制昏厥

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簡韶甫說明，此為最常見的一種昏厥，其原發機制為強烈生理或心理刺激如疼痛、恐懼、焦慮、咳嗽，導致迷走神經活性增強，進而降低心跳和血管舒張，使得心臟血液輸出量下降，腦部血液灌流不足產生頭暈及昏倒等症狀。

其他觸發因素可能還包括吃太多食物、喝酒、密閉空間及環境濕熱，其臨床表現幾乎一定會有前驅症狀，如:疼痛、躁熱、噁心、嘔吐、頭暈、眼花、蒼白、盜汗、手腳冰冷最後失去意識。



2. 心因性昏厥

簡韶甫指出，此類昏厥可能是由心臟構造異常或心律不整所致。常見心因性昏厥有以下幾種原因：瓣膜性疾病、原發性肺高壓、肺栓塞、病竇症候群(心跳過慢)、陣發性心室頻脈、心肌病變、心肌梗塞。上述原因導致的昏厥易反覆發作且常常沒有前驅症狀，後續產生的併發症也較多，需由醫師安排檢查以釐清發生原因。



3. 姿勢性低血壓

姿勢性低血壓發生在姿勢改變之後，昏倒之前沒有明顯徵兆。簡韶甫分析，其昏厥可能是體內水分缺乏導致，例如水分攝取不足、嘔吐、腹瀉、月經出血、使用利尿劑等。



4. 其他原因

腦部血管病變導致昏厥，因腦部血管病變狹窄使血流供應減少，讓血管變窄的可能原因有動脈硬化、血栓、栓塞等。腦部器質性病變如癲癇，伴隨肢體抽搐。其他原因導致的昏厥的情況有低血糖、貧血、過度換氣等等。

簡韶甫也提到，對於患有迷走神經或血管抑制導致的昏厥，除了檢視目前相關用藥外，對於有前驅症狀的患者需衛教病人識別前驅症狀，且盡快放低身形以避免摔傷。

而有姿勢性低血壓的患者，簡韶甫建議每次從床上坐起時放慢行動，先於床邊坐至3-5分鐘，以利讓血液有緩衝的時間能夠順利運送足夠的血量至腦部，且應確定沒有頭暈症狀再下床行走較為安全，行走過程中須確保有人攙扶或可輔助行走工具，並應適當的水分和鹽分補充，亦可考慮彈性襪及束腹使用。

簡韶甫強調，不管昏厥原因如何，理應盡早就醫評估病因，並且對於惡性心律不整引起之心因性昏厥病患，應考慮盡早置放植入式去顫器以減少後續病發症，昏厥雖然大都預後良好，但反覆發作會影響病患生活品質，改變生活型態和積極就醫相當重要。