年輕人染梅毒連4年暴增　24歲以下即起可免費快篩

▲疾管署發言人羅一鈞說明最新疫情。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

年輕族群染梅毒激增！疾管署監測顯示，國內愛滋病毒感染、淋病疫情均持續下降，但梅毒疫情仍上下波動，其中13至24歲梅毒通報數已連續4年上升，2024年較2023年上升19%，今年上半年較2024年同期上升13%。為強化性病防治，疾管署即起和13家醫院合作啟動「性病匿名諮詢」及「年輕族群（學生或24歲以下）免費梅毒快篩」服務。

疾管署統計，今年1至6月全國性傳染病疫情顯示，愛滋病毒感染和淋病通報新增數分別為438例和3048例，較去年同期508例和3754例分別下降14%和19%，均已呈現下降趨勢。

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但梅毒疫情則上下波動，今年1至6月梅毒新增4912例，較去年同期4635例上升6％，且進一步分析13至24歲為近年來唯一持續上升的年齡層，2024年13至24歲梅毒通報數為1773例，較2023年1490例上升19%，已連續4年上升，2025年1至6月13至24歲族群梅毒956例，仍較去年同期844例上升13%。

▲疾管署推動「性病匿名諮詢」。（圖／疾管署提供）

為提升國人性傳染病防治知能，疾管署自今年7月1日啟動「性傳染病匿名諮詢服務」，委託全國13家一站式匿名篩檢醫院，提供民眾一對一且個人化匿名諮詢服務，也針對學生或24歲（含）以下年輕族群提供「免費梅毒快速篩檢服務」，30分鐘內就有梅毒檢驗結果。

若初步篩檢愛滋或梅毒陽性，亦補助民眾當次就醫免部分負擔及掛號費，以及早確診及早治療，避免因未及時診斷治療，導致可能的嚴重併發症。

疾管署說明，面對Z世代日益增長的性傳染病匿名諮詢需求，此次推出的「性傳染病匿名諮詢服務」，民眾可透過電話專線、E-mail或LINE@等多元管道進行一對一的專屬服務，所有對話內容將嚴格保密，確保個人隱私。

諮詢內容涵蓋性傳染病預防、症狀、治療等各面向，並提供就醫資源轉介（如匿名篩檢及性健康友善院所等），服務由全台13家合作醫院共同提供，確保民眾能獲得私密且專業的資訊，更多資訊請到疾管署性傳染病匿名諮詢與篩檢專區 （https://gov.tw/22y）。

疾管署指出，透過衛生福利部疾管署及國民健康署與教育部暨所屬國民及學前教育署等單位共同成立的「青少年性教育（性健康及性病防治）聯繫平台」，提供年輕族群更全面的性健康支持。

疾管署同時整合各單位製作之性傳染病防治相關衛教素材，建立「性傳染病衛教資源」專區（ https://gov.tw/5nq），提供多元衛教宣導素材（含圖卡、影片、簡報、手冊、單張等），歡迎各級學校、公衛或醫療院所、民間團體及民眾，透過此專區下載運用，共同提升民眾的防治知能。

疾管署提醒，只要有性行為都要落實安全性行為，有不安全性行為要定期篩檢，保護自身與伴侶的健康，攜手共同提升國人性健康意識，打造健康的社會。