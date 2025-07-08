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裕毛屋「生魚片醬油」防腐劑超標　越南榴槤農藥殘留違規

7/8邊境查驗。（圖／食藥署提供）

▲「裕毛屋」自日本進口的「生魚片醬油」被檢出防腐劑超標。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今公布邊境查驗不合格產品，其中「裕毛屋」自日本進口的「生魚片醬油」被檢出防腐劑超標。食藥署表示，由於裕毛屋近半年來已累計二批不合格，將提高同產地、同號列產品抽驗比例，必須100%查驗合格才准放行。另還有一批越南進口的榴蓮，檢出農藥殘留違規。

「裕毛屋企業股份有限公司」自日本進口一批「生魚片醬油（CF819 SEASONING）」檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明（雙十二烷基硫酸噻胺）0.02g/kg，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，醬油防腐劑用量以Laurylsulfate計為0.01g/kg以下，總計6公斤需全數退運或銷毀。

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還有一批「泓匯國際有限公司」從越南輸入的「鮮榴槤」，被檢出殘留農藥撲滅寧0.03ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑撲滅寧的法規容許值為0.01ppm，總計14,850公斤需全數退運或銷毀。

7/8邊境查驗。（圖／食藥署提供）

▲「鮮榴槤」被檢出殘留農藥違規。

另還有「臺灣哲光有限公司」輸入產地為義大利的「純玄米油」，被檢出縮水甘油脂肪酸酯1,145μg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，縮水甘油脂肪酸酯於市售供食用或作為食品加工原料的植物性食用油脂，以縮水甘油或稱為環氧丙醇計算限量為1,000μg/kg，總計725.47公斤需全數退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，裕毛屋已經是半年來，累計第二批產品不合格，因此將針對同產地、同號列產品提高抽驗比例，必須100%查驗合格才准放行，另「泓匯國際有限公司」在邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗，抽驗比例為100%，「臺灣哲光有限公司」則從一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

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關鍵字： 裕毛屋 生魚片醬油 榴蓮

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