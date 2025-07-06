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六旬突婦肢體癱軟！醫揪出5公分「心臟黏液瘤」害血栓

中風竟是心臟黏液瘤作怪。（圖／台北慈濟醫院提供）

▲一名婦人中風竟是心臟黏液瘤作怪。（圖／台北慈濟醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

六旬婦人突發右側肢體癱軟，家人以為是中風緊急送醫，進行一連串神經影像與心臟血管檢查後，意外找出真正元凶不是一般的血管性中風，而是一顆超過5公分、長在左心房的「心臟黏液瘤」。醫師指出，儘管心臟黏液瘤屬良性，但位置與特性就像一顆不定時炸彈，一旦阻斷血流就會造成急性威脅，但只要及早發現並妥善處理，預後通常良好。

台北慈濟醫院心臟外科醫師鄭伊佐指出，心臟黏液瘤是心臟內最常見的原發性良性腫瘤，約8成生長於左心房，黏液瘤質地柔軟、形狀像果凍，會隨心跳在心房與心室間擺動，一旦腫瘤阻塞瓣膜出口，就會干擾血液流向全身，形成血栓，血栓流出阻塞血管導致腦部缺血，進而出現中風症狀。

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鄭伊佐說，婦人的腦部影像確實顯示缺血性中風跡象，但進一步檢查卻找不到常見的血管性病變，直到執行心臟超音波掃描，那顆隨心跳搖晃的黏液瘤才終於現形，若未及時發現並即時處理，婦人可能會再度中風，甚至因腫瘤阻塞心臟血流，引發致命性問題。

鄭伊佐指出，該婦人年過六旬，無高血壓、糖尿病等慢性心血管疾病風險，身體條件良好，加上腫瘤位置適合微創路徑，決定採取右側胸肋間進入，從周邊建立體外循環後、從左心房切開取出腫瘤與其根部，再以心包膜補片修補的方式手術，婦人在手術隔天即脫離呼吸器，醫療團隊接著安排早期復健介入。

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關鍵字： 中風 心臟血管 心臟黏液瘤

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