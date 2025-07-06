「異常出血」最常見！醫示警「子宮內膜癌」4狀況

▲醫師提醒，「子宮內膜癌」是女性常見的婦科癌症。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「子宮內膜癌」是女性常見的婦科癌症，好發於50歲以上、特別是停經後的女性。醫師指出，子宮內膜癌早期徵兆以「陰道異常出血」最常見，包括「停經後再次出血、月經週期紊亂、經血量增多、持續性的紅色分泌物」，且國際研究指出BMI超過30，罹患子宮內膜癌風險大增。

中山醫學大學附設醫院副院長曾志仁指出，雖然子宮內膜癌好發於停經前後的女性，特別是50～60歲，但年輕女性也可能罹患，尤其許多女性在初經或停經前後，月經不規則被視為正常，而容易忽略異常出血，延誤就醫。

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值得注意的是，很多人都誤以為沒有性行為或子宮頸抹片檢查結果正常，就不會得子宮內膜癌，但子宮內膜癌與性行為無直接關聯，無性經驗者也可能罹癌。

曾志仁說，子宮頸抹片主要是藉由刮取子宮頸細胞觀察可疑的病理變化，僅約10%子宮內膜癌患者的惡性細胞從內膜剝落至子宮頸，並隨子宮頸抹片檢查時被發現，因此抹片結果正常但有異常症狀者，仍應儘速就醫。

而在症狀方面，曾志仁提醒，最常見的症狀就是「陰道異常出血」，包括「停經後再次出血、月經週期紊亂、經血量增多、持續性的紅色分泌物」，有些女性也可能出現疲倦、貧血或下腹悶痛等不適。

另國外研究指出，子宮內膜癌患者中，肥胖比例為50～70%。隨著台灣生活型態日益西化，肥胖人口逐年上升，子宮內膜癌的發生率也呈現持續攀升的趨勢，根據國內研究進一步發現，我國肥胖女性罹患子宮內膜癌的風險，是正常體重女性的2倍，顯示控制體重對於預防子宮內膜癌具有重要意義。