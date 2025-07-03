ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

帥氣網球教練「喝一杯就醉」竟是癌症前兆！就醫已擴散至全身

一名網球教練喝酒後出現奇怪症狀。（示意圖／Pexels）

▲一名網球教練喝酒後出現奇怪症狀。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

英國一名網球教練本來酒量不差，但先前他發現自己比以往更容易醉，且開始有奇怪的頭暈感，視力變模糊，脖子上出現一個腫塊，就醫發現是致命皮膚癌，並已擴散至全身，目前他仍在對抗癌症。

綜合外媒報導，鮑爾（Simon Bowler）是一名網球教練，他在2023年10月發現異狀，他發現自己在喝酒後比以往更容易醉，本來他可以喝一整瓶酒，現在卻喝了一杯就醉。某次，鮑爾有一種奇怪的頭暈感，視力也變得模糊，脖子上還有一個不尋常的腫塊，他就醫後，醫師稱那是囊腫，但他想進一步檢查。幾天後，醫師再打給鮑爾，懷疑他得到癌症。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，該囊腫其實是黑色素瘤，也是一種皮膚癌。美國癌症協會解釋，黑色素瘤比一些其他類的皮膚癌更為罕見，但也更危險，因為如果不及時治療，它容易擴散。

鮑爾在去年2月動手術切除腫瘤並開始免疫治療，今年3月，他又開始出現類似的症狀。鮑爾說，「我開始覺得頭腦不對勁，又開始視力模糊，晚上也無法入睡。」最後他因為嚴重的胃腸反應，又住院10天。他說，高劑量的類固醇給他帶來的神經損傷，像被卡車撞。

鮑爾指出，他的腿現在站不穩，手幾乎無法握住球拍，更別提打字了，他自從那次住院後開始崩潰，回家哭個不停，而他選擇暫停治療，與醫師團隊商討後續計劃。

如今鮑爾跟妻子在募款網站分享了他的故事，而募款金不只會付醫藥費，也能幫助他的網球配件公司，因為他現在無法工作。鮑爾表示，「我只想回到幫助他人、指導年輕球員的時刻，向他們展示堅強的模樣。」

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

延伸閱讀
家樂福這職位「陪聊就有薪水」！知情人曝錄取關鍵：要精通1語言
雲科大學生遇「土芒果炸彈」　機車遭砸出大洞！校友笑了：沒被砸不算來讀過
原始連結

【酒鬼養成班？】3歲小妹妹光速認酒　網友笑噴：這也太快了吧XD

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「東森栢馥」今開幕！王令麟親身推薦：不像醫院的健康服務中心

「冠狀動脈」疾病會要命！名醫黃瑞仁示警「7大高危險群」

你不是眼光差！總愛錯人、吸爛桃花　心理學揭童年真相讓人驚呆

長壽又健康秘訣曝！醫揭人瑞飲食法：多吃「這類食物」

46歲最容易陷入人生低谷？專家揭「中年危機」其實是被製造出來的！

健康食品開放宣稱「膝關節保健」功效　須做12周人體食用研究

心情起伏大別只怪生理期！男女情緒炸裂、衝動購物可能都是「血糖值」在搞鬼

不是高收入也能很快樂！研究揭「這個金錢習慣」最能降低焦慮、提升幸福感

「三陰性乳癌」復發率3倍　國衛院、清大開發新藥突破抗藥性

40歲起篩檢大腸癌「死亡風險降4成」　台大研究登國際期刊

讀者迴響

回到最上面