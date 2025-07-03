帥氣網球教練「喝一杯就醉」竟是癌症前兆！就醫已擴散至全身

▲一名網球教練喝酒後出現奇怪症狀。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

英國一名網球教練本來酒量不差，但先前他發現自己比以往更容易醉，且開始有奇怪的頭暈感，視力變模糊，脖子上出現一個腫塊，就醫發現是致命皮膚癌，並已擴散至全身，目前他仍在對抗癌症。

綜合外媒報導，鮑爾（Simon Bowler）是一名網球教練，他在2023年10月發現異狀，他發現自己在喝酒後比以往更容易醉，本來他可以喝一整瓶酒，現在卻喝了一杯就醉。某次，鮑爾有一種奇怪的頭暈感，視力也變得模糊，脖子上還有一個不尋常的腫塊，他就醫後，醫師稱那是囊腫，但他想進一步檢查。幾天後，醫師再打給鮑爾，懷疑他得到癌症。

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據了解，該囊腫其實是黑色素瘤，也是一種皮膚癌。美國癌症協會解釋，黑色素瘤比一些其他類的皮膚癌更為罕見，但也更危險，因為如果不及時治療，它容易擴散。

鮑爾在去年2月動手術切除腫瘤並開始免疫治療，今年3月，他又開始出現類似的症狀。鮑爾說，「我開始覺得頭腦不對勁，又開始視力模糊，晚上也無法入睡。」最後他因為嚴重的胃腸反應，又住院10天。他說，高劑量的類固醇給他帶來的神經損傷，像被卡車撞。

鮑爾指出，他的腿現在站不穩，手幾乎無法握住球拍，更別提打字了，他自從那次住院後開始崩潰，回家哭個不停，而他選擇暫停治療，與醫師團隊商討後續計劃。

如今鮑爾跟妻子在募款網站分享了他的故事，而募款金不只會付醫藥費，也能幫助他的網球配件公司，因為他現在無法工作。鮑爾表示，「我只想回到幫助他人、指導年輕球員的時刻，向他們展示堅強的模樣。」

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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