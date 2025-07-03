40歲起篩檢大腸癌「死亡風險降4成」　台大研究登國際期刊

▲台大醫學院內科部教授、台大健康管理中心主任邱瀚模說明大腸癌篩檢研究成果。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內大腸癌的發生與死亡率在所有癌症中排名前三，加上年輕化趨勢明顯，威脅不容小覷。台大醫院今（3）日公布最新社區研究成果，透過追蹤17年資料分析證實，糞便潛血免疫檢查（FIT）篩檢起始年齡從50歲提前至40至49歲間，可以顯著降低大腸癌發生率與死亡率，死亡風險最高降低約四成，研究成果發表於國際權威期刊《JAMA Oncology》，獲國際重視。

台大醫院今日舉辦記者會公布研究成果，台大醫學院內科部教授、台大健康管理中心主任邱瀚模指出，世界各國50歲以下大腸癌發生正在上升，年輕化是一個很明顯的趨勢，尤其當今台灣40至49歲男女的大腸癌發生率均高居世界前三名，不能觀望歐美諸國的決策再跟進，必須要有自己的對策。

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該研究由邱瀚模與台大公共衛生學院教授陳秀熙發起，結合基隆與台南市超過50萬名40至49歲民眾的社區篩檢資料，追蹤時間長達17年。研究團隊運用傾向分數配對法及延伸調整模型，分析40至49歲就參與FIT篩檢並持續於50歲後接受定期篩檢者與僅自50歲起才接受篩檢者的結果差異。

邱瀚模說明結果，早期篩檢組相較對照組的大腸癌發生風險下降21至23%，死亡風險則下降39至42%。若提早啟動篩檢，每檢查1,548人即可預防一例大腸癌，顯著優於從50歲開始檢查所需的2,079人。

▲提早大腸癌篩檢有助更進一步降低死亡風險，台大醫院研究榮獲《JAMA Oncology》刊登。（圖／記者洪巧藍攝）

邱瀚模表示，此研究證實透過FIT檢測的早期篩檢策略，不僅可降低死亡風險，亦能減少疾病發生，特別對40至49歲高工作力族群具深遠影響。另美國其他等國家下修大腸癌篩檢年齡是以電腦模擬數據，這項研究則是提供真實世界數據支撐，成果已於今年6月12日發表於國際權威期刊《JAMA Oncology》，受到國際矚目，為全球預防大腸癌提供關鍵實證依據。

其實衛福部今年起下修免費大腸癌篩檢年齡，擴大至45至74歲民眾，及40至44歲具家族病史者可以每2年接受一次免費糞便潛血檢查。

國健署長吳昭軍今日出席記者會表示，過去已知大腸癌篩檢可以降低29%晚期大腸病的發生率，降低35%死亡率，而大腸癌0、1期存活率可達九成以上，早期發現早期介入治療是非常重要的，在國人大腸癌有年輕化趨勢之下，台大研究帶來很強的科學證據，證實下修篩檢年齡，對未來整體大腸癌防治有很大的助益。

針對40至45歲族群，邱瀚模也提到，擴大篩檢年齡層相關量能是一大挑戰，也要考量是否會排擠其他風險族群，現階段先以「有家族史」等風險較高者優先納入，其餘一般族群40歲起可與醫師討論，評估自費進行大腸癌相關篩檢。